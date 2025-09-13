Pêche: le Maroc continuera à exporter ses produits vers les USA

Le Maroc a obtenu la reconnaissance officielle de l’Administration nationale américaine des océans et de l’atmosphère (NOAA Fisheries), confirmant la conformité de ses pêcheries aux dispositions législatives américaines du Marine Mammal Protection Act. L’accréditation entre en vigueur à partir de janvier 2026 et reste valide jusqu’à décembre 2029.

Cela constitue une étape décisive permettant au Royaume de continuer à exporter ses produits de la mer vers le marché américain, sauf décision contraire émanant des services de la NOAA durant la période susmentionnée, se réjouit le secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime.

La reconnaissance intervient à l’issue de l’examen, par les services compétents américains, de la demande de conformité introduite par le Maroc, dont les conclusions ont établi que l’ensemble des pêcheries nationales inscrites sur la « Liste des pêcheries étrangères » sont désormais reconnues comme étant conformes aux normes en vigueur aux Etats-Unis.

Lire aussi | Port de Safi : les débarquements de pêche bondissent à fin juillet

Cette avancée majeure pour le secteur halieutique national consolidera la présence et la compétitivité des produits marocains sur l’un des plus grands marchés mondiaux, tout en renforçant la confiance des consommateurs et importateurs internationaux dans l’engagement du Royaume en faveur du respect des normes environnementales et des principes de durabilité dans la gestion de ses pêcheries.

En effet, cette reconnaissance américaine reflète le niveau de maturité atteint par les politiques publiques nationales en matière de préservation des ressources marines, à travers l’adoption de mesures concrètes et efficaces garantissant leur durabilité et leur exploitation optimale.