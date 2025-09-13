Le dirham remonte face au dollar et à l’euro

Le dirham s’est apprécié de 0,6% face au dollar américain et de 0,2% vis-à-vis de l’euro durant la période du 4 au 10 septembre 2025, indique le bulletin des indicateurs hebdomadaires de Bank Al-Maghrib (BAM), publié vendredi 12 septembre. Au cours de cette période, le marché des changes n’a enregistré aucune opération d’adjudication.

Les avoirs officiels de réserve (AOR) se sont établis à 414,8 milliards de dirhams (MMDH) au 4 septembre, en hausse de 1% d’une semaine à l’autre et de 14% en glissement annuel.

Le volume des interventions de BAM s’est chiffré, quant à lui, à 133,1 MMDH en moyenne quotidienne, réparti entre des avances à 7 jours (56,2 MMDH), des pensions livrées à plus long terme (40,9 MMDH) et des prêts garantis (36,1 MMDH).

Sur le marché boursier, le MASI s’est replié de 1,5% au cours de la semaine, ramenant sa performance depuis le début de l’année à 34,3%. La contreperformance touche presque tous les secteurs: Bâtiments et matériaux de construction (-2,5%), Télécommunications (-3,2%) »,Banques (-0,6), Participation et promotion immobilières (-4,3%) et Agroalimentaire et production (-2,9%).

Le volume hebdomadaire des échanges est revenu, d’une semaine à l’autre, de 3 MMDH à 1,5 MMDH, réalisé principalement sur le marché central actions.