La nouvelle Citroën C3 débarque au Maroc

Citroën a dévoilé au Maroc la quatrième génération de sa citadine polyvalente, la C3, proposée en motorisations essence et hybride légère (MHEV 48V). Le lancement officiel s’est déroulé à Casablanca dans une atmosphère festive et conviviale, en présence de nombreux acteurs du secteur automobile et de la presse nationale. Cet événement a marqué une étape importante pour la marque, qui ambitionne de consolider sa position sur le marché marocain et de séduire davantage de conducteurs grâce à ce modèle emblématique.

La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités de Stellantis Maroc, dont Yves Peyrot des Gachons, Directeur général de Stellantis Maroc, et Nawal Afiq, Directrice de la marque Citroën au Maroc. Elle a également été honorée par la participation de Xavier Chardon, Directeur général de Citroën, qui a pris la parole pour saluer les performances commerciales réalisées par Citroën Maroc. Dans une brève allocution, il a souligné la dynamique positive de la marque et son ambition de consolider sa position sur le marché national.

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Depuis son lancement en 2002, cette citadine s’est imposée comme un pilier stratégique de la marque, avec plus de 5,6 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Sur le marché marocain, il occupe une place de choix dans le segment des citadines, qui représente à lui seul plus de 25 % des ventes automobiles nationales.

Esthétiquement, la nouvelle C3 inaugure la signature visuelle revisitée de Citroën, marquée par un logo ovale modernisé et une face avant verticale inspirée du concept Citroën Oli. Les optiques avant et arrière adoptent une signature lumineuse à trois niveaux, tandis que les lignes sculptées et les jantes de 16 ou 17 pouces renforcent son allure contemporaine et dynamique.

Pour la première fois, la C3 intègre les suspensions Citroën Advanced Comfort, associées à des sièges spécialement conçus pour offrir douceur et maintien. Grâce à un système à double butées hydrauliques progressives, les irrégularités de la route sont absorbées avec efficacité, procurant une sensation de «tapis volant» unique dans cette catégorie, dixit le staff de la marque.

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L’habitacle bénéficie d’une position de conduite surélevée, d’une garde au sol rehaussée et d’un volume intérieur optimisé. Avec 310 litres de coffre et une banquette arrière modulable 60/40, la C3 répond aux besoins quotidiens. À bord, l’expérience de conduite a été entièrement repensée : le tableau de bord adopte une nouvelle conception, complété par un affichage tête haute, un volant compact et un écran central de 10,25 pouces. Les solutions connectées incluent «My Citroën Play» avec station smartphone et «My Citroën Drive», compatible Apple CarPlay et Android Auto. Côté sécurité, les aides à la conduite sont nombreuses : frein de stationnement électrique, aide au démarrage en pente, commutation automatique des feux de route et caméra de recul, autant d’équipements qui renforcent la sérénité au volant.

Xavier Chardon, Directeur général de Citroën.

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Deux motorisations sont proposées pour répondre aux attentes des conducteurs : une version essence de 82 chevaux, idéale pour les trajets urbains et quotidiens, et une version hybride légère MHEV 48V de 110 chevaux, offrant davantage de dynamisme et une meilleure efficience énergétique. Proposée à partir de 149 900 DH, la nouvelle Citroën C3 se positionne comme une offre compétitive sur le marché marocain. Elle combine confort, modernité et accessibilité, et confirme l’ambition de Citroën de renforcer sa présence sur le segment stratégique des citadines.

Yves Peyrot des Gachons, Directeur général de Stellantis Maroc.