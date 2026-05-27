Fiat Maroc et le WAC officialisent leur partenariat

Fiat Maroc et le Wydad Athletic Club (WAC) ont annoncé la signature d’un partenariat stratégique. L’accord associe la marque automobile à l’un des clubs les plus emblématiques du football marocain et africain, dans une démarche qui vise à renforcer la proximité avec les supporters et à soutenir le développement du sport national.

Ce partenariat se traduira par la présence du logo Fiat sur les maillots officiels du WAC, ainsi qu’une visibilité accrue lors des matchs à domicile. Le constructeur mettra également à disposition du club une flotte de véhicules pour ses besoins opérationnels. Au-delà du sponsoring classique, l’accord prévoit l’implication des joueurs dans les campagnes de communication de Fiat, des actions digitales et des activations de proximité destinées aux supporters. L’équipe féminine du WAC et l’académie de football seront également intégrées au dispositif, reflétant une volonté de valoriser toutes les dimensions du football marocain.

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«Fiat n’a pas choisi uniquement un club, Fiat a choisi une passion qui rassemble les Marocains», a déclaré Yves Peyrot Des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc. De son côté, Hicham Aït Menna, Président du Wydad Athletic Club, a souligné que ce partenariat repose sur des valeurs partagées d’authenticité, d’engagement et d’esprit collectif. Les premières activations seront visibles dès la saison 2026-2027, avec des opérations lors des matchs, des dispositifs digitaux et des concours destinés à rapprocher les supporters de la marque.