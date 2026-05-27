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Tractafric Motors Corporation reprend la distribution de DAF Trucks au Maroc

by David Jérémie
written by David Jérémie

Tractafric Motors Corporation devient le nouveau distributeur officiel de DAF Trucks au Maroc, succédant à CFAO. Ce partenariat marque une étape stratégique pour la marque néerlandaise, déjà forte d’un parc roulant de plus de 10 000 véhicules dans le Royaume, et vise à renforcer son ancrage auprès des professionnels du transport et de la logistique.

Avec cette reprise, Tractafric Motors Corporation met en avant son expertise dans le véhicule industriel, son réseau structuré et ses équipes qualifiées pour accompagner une nouvelle phase de développement. L’offre DAF, reconnue pour sa fiabilité, son efficience énergétique et ses technologies embarquées, sera désormais distribuée à travers un dispositif commercial et après-vente de proximité, couvrant notamment Casablanca, Tanger et Agadir, avec des projets d’extension à Fès, Kénitra, Marrakech et Laâyoune.

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Le lancement officiel a été célébré lors d’une soirée à Dar El Bacha, en présence des dirigeants de Tractafric Motors Corporation et de DAF Trucks. La marque s’est également illustrée à la 13ᵉ édition du salon LOGISMED, où elle a présenté ses modèles phares (XF, XG, XG+, XD et XB) aux côtés d’un camion FAW 8×4 et d’un véhicule électrique Yutong.

Avec cette reprise, Tractafric Motors Corporation entend proposer aux professionnels marocains des solutions adaptées et compétitives, tout en accompagnant l’évolution du secteur du transport et de la logistique.

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