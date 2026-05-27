Africa Feed & Food : une réorganisation de la présence à l’international

Le groupe Africa Feed & Food réorganise ses filiales à l’étranger. En effet, cet acteur clé du paysage agro-industriel marocain lance le regroupement de ses filiales et participations à l’international sous une nouvelle holding périphérique. Dénommée AFF International, celle-ci héritera des sociétés créées ou acquises par sa maison mère en Afrique et au Moyen-Orient au cours des dix dernières années et qui sont au nombre de quatre.

Il s’agit des sociétés El-Dawagen Al-Alamiyya de droit saoudien, de la Grande Semoulerie du Sénégal (opérateur sénégalais spécialisé dans la production de semoules et dérivés), la Société Maroco-Malienne d’Aviculture (joint-venture mise en place en 2017 en partenariat avec le plus grand opérateur avicole du Mali, à savoir la Société Maroco-Malienne d’Aviculture) et, enfin, la Société Mauritanienne de Volaille.

Cette réorganisation vise à créer des synergies organisationnelles, financières et administratives au sein de la nouvelle holding AFF International et à donner une meilleure lisibilité à l’organigramme juridique du groupe fondé par feu Haj Mohammed Essalhi.

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Rappelons qu’avec un chiffre d’affaires consolidé de près de six milliards de dirhams, Africa Feed & Food a étendu sa toile dans les secteurs de la minoterie, de la semoulerie et des pâtes alimentaires, où le groupe s’est développé au pas de charge aussi bien en croissance interne qu’en croissance externe depuis le lancement du groupe en 1978 avec le premier moulin d’orge, suivi d’un moulin de blé en 1990.