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Aéronautique: Halmes Maroc passe sous le contrôle du français JOGAM

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Le groupe français JOGAM, acteur industriel de référence du secteur de l’aéronautique et de la défense, met la main sur Halmes Maroc, le spécialiste du tournage, du fraisage et de l’assemblage de sous-ensembles basé à l’aéropole aéronautique de Nouaceur, près de Casablanca.

En effet, le groupe fondé par Olivier Foissac-Gégoux il y a 35 ans vient de racheter la totalité du capital de Halmes Maroc, soit 57.500 parts sociales, auprès de l’ex-maître des lieux, à savoir son compatriote Groupe Halgand, qui avait planté son étendard au Maroc en 2008.

L’opération entre les deux ETI (Établissements de Taille Intermédiaire) françaises s’est faite dans le cadre d’un rapprochement global matérialisé par l’acquisition par le groupe JOGAM de l’ensemble des entités du Groupe Halgand, dont SMPT Tiercé (usinage de précision et traitement de surface), Halgand Saint-Brévin (tournage, fraisage, chaudronnerie, traitement de surface et assemblage de sous-ensembles) et, bien évidemment, Halmes Maroc.

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L’ensemble, JOGAM et Halgand, forme désormais un groupe industriel intégré revendiquant un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros et un effectif total de 700 collaborateurs répartis sur neuf sites de production, dont celui de Casablanca qui compte parmi ses clients des acteurs du secteur ferroviaire (Alstom, SNCF…) et aéronautique (Airbus, Daher, Dassault, Stelia…).

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