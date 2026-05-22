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La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
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« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Gacyen Mouely: «Le gazoduc Maroc–Nigeria sera un test de coopération africaine»
Challenge N° 1015 • Du 22 mai au 4 juin 2026
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Anouar Alaoui Ismaili (Maroc PME): «Nous passons d’une logique de guichet à une plateforme d’accompagnement intégrée»
Aéroports du Maroc: hausse du trafic passagers de 9,7% à fin avril
Pacte TPME: 8 leviers pour changer d’échelle
H&S Group: anatomie d’une machine à acquisitions
Le groupe AZ Hôtels lance une deuxième unité à Rabat
Maroc: l’inflation augmente de 0,4% en avril en rythme mensuel
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Sommaire

Challenge N° 1015 • Du 22 mai au 4 juin 2026

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À LA UNE

Dossier — Facturation électronique : les entreprises face à la grande bascule

Actu — SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan ouvre le Morocco Gaming Expo 2026

Interview
Amine Diouri, Directeur produits, études et communication chez Inforisk

Interview du Dossier
Laila EL ANDALOUSSI, Expert-comptable dirigeante du cabinet ABS Consulting

Hajj — (Sacré) Business

ACTUALITÉ

  • Parti politique : Loin des «débats stériles», le RNI veut se concentrer sur la poursuite des réformes
  • Inauguration : La police change de siège
  • Mouton de l’Aïd : Une moutonnerie de plus
  • Portuaire : ANP — les ports du futur
  • Chine-USA : Le face à face des titans
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ENTREPRISES & MARCHÉS

  • TVA sur les services digitaux étrangers : Le risque d’un frein à l’innovation
  • Fiscalité : Dépenses fiscales — une nouvelle approche s’impose
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  • Digital & high-tech
  • Pharma marocaine : La finance d’affaires veut accélérer la transformation du secteur
  • Souveraineté alimentaire en Afrique : Le cas du Maroc

AUTOMOBILE

  • Nouveauté Skoda Kodiaq : Une nouvelle version pour élargir son accessibilité au Maroc
  • Réseau : DONGFENG consolide sa présence au Maroc
  • Dar Bouazza : CAC inaugure le Village Auto 2026 dans son nouveau showroom
  • Distribution : JAC Motors déploie une offre automobile variée
  • Mercedes-Benz CLA : Design raffiné et motorisations électrifiées
  • Brèves Auto

MAGAZINE

  • Société : L’IA et son effet « virIA » — Atténuer le risque
  • Société : Yassine Hasnaoui, voix de MFM Radio, décroche un doctorat avec une thèse sur la gestion des crises sanitaires
  • Brèves Culture
  • International : Cuba — une île qui résiste

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