Challenge N° 1015 • Du 22 mai au 4 juin 2026

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Interview
Interview du Dossier
À LA UNE
Dossier — Facturation électronique : les entreprises face à la grande bascule
Actu — SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan ouvre le Morocco Gaming Expo 2026
Interview
Amine Diouri, Directeur produits, études et communication chez Inforisk
Interview du Dossier
Laila EL ANDALOUSSI, Expert-comptable dirigeante du cabinet ABS Consulting
Hajj — (Sacré) Business
ACTUALITÉ
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- Inauguration : La police change de siège
- Mouton de l’Aïd : Une moutonnerie de plus
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ENTREPRISES & MARCHÉS
- TVA sur les services digitaux étrangers : Le risque d’un frein à l’innovation
- Fiscalité : Dépenses fiscales — une nouvelle approche s’impose
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- Pharma marocaine : La finance d’affaires veut accélérer la transformation du secteur
- Souveraineté alimentaire en Afrique : Le cas du Maroc
AUTOMOBILE
- Nouveauté Skoda Kodiaq : Une nouvelle version pour élargir son accessibilité au Maroc
- Réseau : DONGFENG consolide sa présence au Maroc
- Dar Bouazza : CAC inaugure le Village Auto 2026 dans son nouveau showroom
- Distribution : JAC Motors déploie une offre automobile variée
- Mercedes-Benz CLA : Design raffiné et motorisations électrifiées
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MAGAZINE
- Société : L’IA et son effet « virIA » — Atténuer le risque
- Société : Yassine Hasnaoui, voix de MFM Radio, décroche un doctorat avec une thèse sur la gestion des crises sanitaires
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- International : Cuba — une île qui résiste