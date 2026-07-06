T2S Group Holding va entrer en Bourse

T2S Group Holding, acteur de référence de la MedTech au service des professionnels de santé, a obtenu, lundi 6 juillet, le visa de l’AMMC, sous la référence VI/EM/021/2026, pour son introduction à la Bourse de Casablanca.

Cette introduction en bourse, d’un montant global de 1.099.999.682 dirhams, vise à accompagner la croissance et le développement du Groupe. Elle sera réalisée par voie d’augmentation du capital social réservée au public à hauteur d’un montant (prime d’émission incluse) de 349 999 838 de dirhams, et de cession au public d’actions de la Société pour un montant de 749 999 844 de dirhams.

La période de souscription est prévue du 13 au 17 juillet 2026, à 15h30 inclus. Le prix de l’action est fixé à 223 MAD. Les actions de T2S Group Holding seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement.

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Fort d’une histoire de près de 35 ans, initiée en 1992 par Abderraouf Sordo, T2S Group Holding a pour vocation de mettre à disposition des professionnels de santé les technologies mondiales les plus pointues autant en diagnostic qu’en thérapies, avec l’objectif d’offrir des solutions cliniquement performantes pour le patient, efficient pour le médecin et viables pour le système de santé.

Pour accompagner l’évolution et le renforcement des infrastructures médicales, son business modèle s’articule autour de deux processus opérationnels distincts et complémentaires. Il y a, d’abord, la distribution, l’installation et la maintenance. Le périmètre d’intervention du Groupe couvre l’accompagnement complet des établissements de santé (hôpitaux publics et privés, laboratoires d’analyses médicales, centres de radiologie) au Maroc et en Afrique francophone via la mise à disposition d’équipements de haute technicité et dispositifs médicaux (imagerie, oncologie, blocs opératoires, robotique) allant du diagnostic initial jusqu’à la thérapie.

Au-delà du rôle de distributeur, le Groupe assure la production intégrée et la Recherche & Développement (R&D). Il assure la production industrielle de traceurs radiopharmaceutiques via sa propre unité de production de cyclotron installée à Casablanca (filiale Cyclopharma) et prévoit la mise en service d’une seconde unité de Cyclotron en 2028 qui permettra de doubler la capacité de production de traceurs TEP Elle sera localisée à Fes pour servir la Région Nord et Orientale.

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L’activité industrielle est par ailleurs adossée à une R&D active, portée par une équipe scientifique de haut niveau (radiopharmaciens, ingénieurs, radiochimistes, biologistes et experts en radioprotection) qui œuvre actuellement au développement de nouvelles molécules à vocation neurologique et théranostique.

Enfin, le Groupe développe des solutions IT destinées non seulement à assurer l’intégration et la communication entre les équipements médicaux, mais également à digitaliser et optimiser la gestion des établissements de santé. Le département de recherche de Binarios travaille actuellement sur le développement de modules basés sur l’Intelligence Artificielle pour aider les radiologues dans l’interprétation clinique des images radiologiques.

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Avec 418 collaborateurs, un entrepôt logistique centralisé et digitalisé de 3 000 m2 et couvre plus de vingt pays d’Afrique avec sa base installée, le Groupe a mis en place une vision stratégique pour les prochaines années s’articulant autour de quatre axes majeurs: le renforcement de son positionnement historique sur ses activités existantes, le développement de nouvelles gammes de produits et de solutions technologiques de pointe, l’expansion de sa présence à l’international (notamment en Afrique), et la poursuite d’une stratégie de croissance externe via des acquisitions ciblées.