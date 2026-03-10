Le chiffre d’affaires des sociétés cotées avoisine les 100 MMDH à fin 2025

Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont réalisé un chiffre d’affaires (CA) agrégé de 98,4 milliards de dirhams (MMDH) au terme du quatrième trimestre (T4) 2025, soit une croissance de 12,2% en glissement annuel, selon Attijari Global Research (AGR).

À l’origine de cette performance, les secteurs Mines et BTP qui contribuent à plus de 60% à la hausse des revenus agrégés de la cote, soit +6,7 MMDH, explique AGR dans son récent « Research Report – Equity ».

Dans le détail, les revenus trimestriels des mines ont été multipliés par 2,6, passant de 2,7 MMDH au T4-24 à 7 MMDH au T4-25, soit une hausse de 4,3 MMDH, à la faveur notamment de la progression des cours moyens de l’or et de l’argent.

Le secteur du BTP a, quant à lui, enregistré une hausse de son CA de 21,6% (+2,4 MMDH), portée par la dynamique d’investissement du Maroc et l’opération de croissance externe de TGCC.

A l’inverse, le secteur de l’Énergie accuse une baisse de ses revenus de 517 millions de dirhams au T4-25, soit -5,7%, sous l’effet du recul des cours des produits énergétiques à l’international.

AGR précise, toutefois, que cette variation du CA des distributeurs énergétiques n’impacte pas directement leur niveau de profitabilité, à l’image de TotalEnergies Maroc.

Au terme de l’exercice 2025, le CA global tel que publié par le marché Actions affiche une hausse soutenue de 10,1% pour s’établir à 363 MMDH, soit un niveau deux fois supérieur au taux de croissance annuel observé durant la période 2023-2024. En proforma, la progression des revenus ressort à 8,9%, fait savoir AGR.

Par secteur d’activité, 14 secteurs cotés représentant 84% de la capitalisation du marché, ont connu une amélioration de leur CA annuel, à savoir les « Mines » (+52%), la « Santé » (+45%), le BTP (+30%), l’Automobile (+28%), les Ports (+15,5%), les NTI (+14,8%), le Ciment (+14,4%), les Industries & Services (+13,9%), la Grande Distribution (+12,9%), le Financement (+9,3%), les Assurances (+8,7%), l’Immobilier (+8,3%), les Banques (+5,3%) et l’Agri-business (+3,7%).

En revanche, le secteur des Télécoms a affiché une quasi-stagnation de ses revenus, tandis que celui de l’Énergie a vu son CA cumulé baisser de 4,5% en 2025, alors qu’il pèse plus de 7% dans la capitalisation boursière globale.

Par ailleurs, les résultats 2025 de l’univers de valeurs (AGR-30), sont quasiment en ligne avec les prévisions des experts d’AGR. En effet, le CA agrégé de l’AGR-30 affiche une croissance de 8,6% en 2025 contre une estimation de +8,2%, soit un taux de réalisation des prévisions moyen proche des 100%.

Par secteur d’activité, les taux de réalisation varient entre 92% et 133%. En effet, les secteurs Mines, Immobilier, NTI, BTP, Automobile et Ciment affichent des revenus légèrement supérieurs aux dernières prévisions. Le CA des secteurs Agri-business et Ports est quasiment identique aux estimations. Les revenus des secteurs Banques, Télécoms, Énergie, Grande Distribution et Santé ressortent légèrement inférieurs aux anticipations.