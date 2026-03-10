Portrait. Salma Ammor, Country Manager de la startup égyptienne Taager

Salma Ammor se distingue comme l’une de ces dirigeantes qui font rimer audace et impact social. Country Manager de la startup égyptienne Taager au Maroc, elle met son expérience au service d’une mission claire : transformer le digital en levier de création d’entreprises et d’opportunités pour la nouvelle génération.

Formée à Université Paris Dauphine puis à EDHEC Business School, son parcours semblait naturellement orienté vers la finance. Après des expériences en M&A au Crédit Agricole et chez Lazard, elle comprend pourtant rapidement que la banque d’investissement n’est pas son terrain de jeu. Le déclic survient en Malaisie, au sein de l’incubateur Rocket Internet : elle y découvre un écosystème start-up vibrant, où l’impact est immédiat et la créativité valorisée.

De retour en Europe, Salma rejoint l’équipe fondatrice de Jumia à Paris, participant à la construction du leader du e-commerce africain. Forte de cette expérience, elle lance sa propre start-up pour aider les grandes marques à structurer leur présence en ligne, avant de prendre les rênes de Taager au Maroc. Aujourd’hui, elle accompagne des milliers de jeunes e-commerçants, leur permettant de se lancer sans capital, d’accéder aux marchés du Golfe et de bâtir de véritables entreprises digitales.

Pour Salma Ammor, l’enjeu dépasse le commerce : il s’agit de démocratiser l’accès aux opportunités. « Le digital offre à chacun la possibilité de créer un business, indépendamment de l’âge, du milieu social ou de la localisation », explique-t-elle. Son action illustre cette conviction : à travers Taager Academy, l’entreprise propose des formations gratuites à Casablanca, permettant aux participants les plus performants d’intégrer des postes à temps plein. Parallèlement, des partenariats stratégiques sont établis avec écoles, universités et agences pour renforcer les compétences en marketing digital à l’échelle nationale.

La dirigeante porte également un regard précis sur la place des femmes marocaines. Pour elle, elles sont éduquées, ambitieuses et connectées au monde. Elles aspirent à réussir à la fois dans leur carrière et leur vie personnelle, sans compromis. L’entrepreneuriat digital représente pour elles une opportunité unique : flexibilité, indépendance financière et autonomie progressive. Mais malgré ces atouts, Salma note que l’accès au risque reste majoritairement masculin et qu’il est crucial de dépasser les barrières mentales pour s’affirmer pleinement. Chez Taager, l’accompagnement des femmes est une priorité stratégique, reflétant sa volonté de faire émerger des entrepreneuses digitales capables de rivaliser sur le marché national et régional.

En filigrane, Salma Ammor incarne un leadership moderne : elle conjugue expertise technique, vision stratégique et sens aigu de l’impact social. À travers l’e-commerce, la formation et l’empowerment féminin, elle trace la voie d’une génération d’entrepreneurs marocains ambitieux et tournés vers la région, confirmant que le digital peut devenir un véritable moteur de développement inclusif et durable.