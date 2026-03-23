Annas Ansari: la compétitivité du secteur du textile «ne dépend pas uniquement des industriels…»

Entre recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales, pression environnementale européenne et concurrence accrue de la Turquie et de l’Asie, l’industrie textile marocaine se trouve à un moment charnière de son développement. Dans cet entretien, le président de l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), Annas Ansari, analyse les mutations profondes du secteur, les limites du modèle actuel et les leviers nécessaires pour transformer l’opportunité du nearshoring en véritable stratégie industrielle durable.

La reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales, accélérée par les crises géopolitiques, a remis le Maroc sur la carte industrielle du textile européen. Proximité géographique, délais de production courts et agilité industrielle ont permis au Royaume de capter une partie du mouvement de relocalisation vers des fournisseurs de proximité. Mais derrière cette dynamique, les fragilités structurelles du secteur restent bien présentes : dépendance aux matières premières importées, hausse des coûts de production et manque d’intégration amont limitent encore la capacité du textile marocain à transformer l’essai en avantage compétitif durable.

Dans ce contexte de mutation profonde, la question n’est plus seulement de produire pour les grandes marques européennes, mais de repositionner l’écosystème industriel vers davantage de valeur ajoutée, d’innovation et de durabilité. Transition écologique imposée par les nouvelles normes européennes, concurrence frontale avec la Turquie et l’Asie, opportunités encore incertaines sur le marché africain : les défis sont nombreux et exigent une stratégie claire. Dans cet entretien, Annas Ansari livre une lecture lucide de ces transformations et esquisse les pistes pour faire du Maroc un partenaire industriel de référence dans le textile mondial.

Question: Depuis la crise logistique mondiale, plusieurs donneurs d’ordre européens se tournent vers des fournisseurs de proximité. Dans quelle mesure le Maroc a-t-il réellement réussi à capter cette dynamique de nearshoring dans le textile ?

Le Maroc a effectivement bénéficié d’un regain d’intérêt lié au nearshoring depuis la crise logistique mondiale, mais il faut être lucide, nous n’avons capté qu’une partie limitée de cette opportunité. Ce qui a joué en notre faveur est clair, la proximité géographique avec l’Europe, des délais courts, une certaine agilité industrielle et une expérience reconnue dans le fast fashion, plusieurs donneurs d’ordre ont relocalisé une partie de leurs volumes vers le Maroc pour sécuriser leurs approvisionnements.

Mais cette dynamique reste partielle et fragile. D’abord, elle s’est concentrée sur des segments spécifiques, notamment les réassorts rapides et les petites séries, sans véritable basculement structurel des volumes, ensuite, notre offre reste pénalisée par des limites bien connues, à savoir la dépendance à l’importation des matières premières, coûts en hausse (énergie, main-d’œuvre, conformité), et manque d’intégration amont.

En parallèle, d’autres pays comme la Turquie ou même certaines zones d’Europe de l’Est ont été plus agressifs et mieux positionnés sur certains segments, notamment grâce à une filière textile plus intégrée.

Enfin, il faut dire les choses clairement, le Maroc n’a pas encore transformé l’essai en stratégie industrielle structurée autour du nearshoring, nous avons profité d’un effet conjoncturel, mais pas encore construit un avantage compétitif durable.

L’enjeu aujourd’hui est précisément là, passer d’une opportunité subie à une stratégie assumée, en investissant dans l’amont textile, la durabilité, la montée en gamme et surtout dans la compétitivité globale du secteur.

Le textile marocain a longtemps été dominé par la sous-traitance. Le secteur est-il aujourd’hui prêt à passer à une nouvelle phase, basée sur la création de marques, le design et l’intégration de la chaîne de valeur ?

Le secteur est en transition, mais il ne faut pas caricaturer, le passage de la sous-traitance à un modèle basé massivement sur des marques Marocaines n’est ni réaliste à court terme, ni souhaitable pour l’ensemble de l’écosystème.

La sous-traitance a longtemps été perçue comme une faiblesse, alors qu’elle constitue en réalité un socle industriel solide, qui fait vivre des milliers d’entreprises et assure notre compétitivité sur les marchés Européens, la vraie question n’est pas de l’abandonner, mais de la faire évoluer vers plus de valeur ajoutée.

Aujourd’hui, cette évolution est déjà en cours, une partie des entreprises Marocaines ne se contente plus d’exécuter , elles intègrent le design, le développement produit, le sourcing matières, et parfois même la co-conception avec les donneurs d’ordre, c’est là que se crée la vraie montée en gamme.

En revanche, la création de marques reste un chantier beaucoup plus complexe, elle nécessite des investissements lourds en marketing, en distribution, en digital et en capital de marque, des domaines où nous avons encore un retard structurel, quelques initiatives émergent, mais elles restent encore marginales à l’échelle du secteur.

Le véritable enjeu stratégique pour le Maroc est ailleurs, renforcer l’intégration de la chaîne de valeur, notamment en amont textile, accélérer sur la durabilité, et devenir un partenaire industriel incontournable capable d’offrir des solutions complètes du design à la livraison.

C’est cette évolution vers un modèle de “co-traitance à forte valeur ajoutée”, plus que la multiplication de marques locales, qui permettra au secteur de franchir un cap.

L’Union européenne renforce les exigences environnementales dans l’industrie textile. Comment les entreprises marocaines se préparent-elles à ces nouvelles normes en matière de traçabilité, de recyclage et d’empreinte carbone ?

Les entreprises marocaines ont pleinement pris conscience du durcissement des exigences européennes, notamment en matière de traçabilité, de recyclage et d’empreinte carbone mais il faut être clair, le niveau de préparation reste hétérogène.

Une partie des industriels, notamment ceux déjà intégrés dans des chaînes de valeur internationales, a commencé à s’adapter, cela passe par la mise en place de systèmes de traçabilité, des investissements dans le recyclage, l’optimisation des consommations d’eau et d’énergie, ou encore l’intégration progressive des énergies renouvelables.

Mais pour une large part du tissu, cette transition reste difficile.

D’abord, parce qu’elle nécessite des investissements importants, souvent sans contrepartie immédiate en termes de prix de vente, ensuite, parce que les exigences Européennes évoluent rapidement et restent parfois complexes et peu lisibles pour les entreprises et enfin, parce que nous souffrons d’un déficit d’infrastructures locales, notamment en matière de recyclage textile et de production de matières durables.

Il y a donc un vrai risque, celui de voir se creuser un écart entre une minorité d’entreprises capables de suivre ces standards et une majorité qui pourrait être fragilisée.

Cela étant dit, cette transition est aussi une opportunité stratégique pour le Maroc.

Notre proximité avec l’Europe, notre capacité d’adaptation et la structuration progressive de l’écosystème peuvent nous permettre de devenir une plateforme textile durable compétitive, à condition d’accompagner fortement les entreprises notamment les PME et d’accélérer les investissements dans l’amont et les infrastructures.

Le sujet aujourd’hui n’est plus de savoir s’il faut y aller, mais à quelle vitesse et avec quels moyens collectifs.

Entre la concurrence asiatique sur les prix et la puissance industrielle turque, quelle stratégie le Maroc doit-il adopter pour consolider sa position sur les marchés internationaux ?

Le Maroc ne peut pas se positionner frontalement ni face à l’Asie sur les coûts, ni face à la Turquie sur l’intégration industrielle, chercher à les imiter serait une erreur stratégique.

La bonne approche consiste à capitaliser sur nos avantages réels et à structurer un positionnement différencié.

D’abord, la proximité avec l’Europe doit être exploitée pleinement, rapidité, flexibilité, réactivité, le Maroc doit devenir la plateforme de référence pour les productions à cycle court, les réassorts rapides et les petites et moyennes séries là où l’Asie est moins performante.

Ensuite, il est impératif de monter en valeur ajoutée, cela passe par le développement produit, le co-design avec les donneurs d’ordre, et une meilleure intégration des services au-delà de la simple confection.

Mais cela ne suffira pas sans un renforcement de notre base industrielle, l’un des principaux handicaps du Maroc reste le manque d’intégration amont (tissage, ennoblissement, matières). Sur ce point, nous devons accélérer, car c’est là que se joue une partie de notre compétitivité face à la Turquie.

Enfin, il faut dire les choses clairement, la compétitivité ne dépend pas uniquement des industriels, elle dépend aussi de l’environnement global, coût de l’énergie, fiscalité, logistique, accès au financement, formation et donc sans amélioration sur ces leviers, nos marges de progression resteront limitées.

La stratégie du Maroc doit donc être celle d’un “best nearshore partner” pour l’Europe, rapide, fiable, agile, et progressivement plus intégré et durable.

Avec la mise en place de la ZLECAf, le textile marocain peut-il se positionner comme un acteur majeur sur le marché africain et développer des chaînes de valeur régionales ?

L’Afrique représente un potentiel réel, mais il faut être très clair, aujourd’hui, ce n’est pas encore un marché structurant pour le textile Marocain.

La ZLECAf ouvre des perspectives intéressantes en théorie, notamment pour développer des échanges intra-africains et construire des chaînes de valeur régionales mais dans la pratique, plusieurs obstacles restent majeurs, à savoir faiblesse du pouvoir d’achat sur de nombreux marchés, domination des importations asiatiques à très bas coût, insuffisance des infrastructures logistiques et complexité des circuits de distribution.

Dans ces conditions, il est difficile pour une industrie comme la nôtre, qui fait face à des coûts en hausse, de se positionner de manière compétitive sur des produits d’entrée de gamme.

Cela étant dit, il existe des opportunités ciblées.

D’abord, sur des segments spécifiques : uniformes, workwear, marchés institutionnels ou encore certaines niches de qualité intermédiaire où la proximité et la fiabilité peuvent faire la différence.

Ensuite, à travers une logique industrielle plutôt que commerciale, co-investissements, partenariats, et développement progressif d’une complémentarité régionale notamment sur certaines étapes de la chaîne de valeur. Mais cela suppose une approche structurée et de long terme, le Maroc ne pourra pas exporter son modèle tel quel, il va falloir l’adapter l’offre, investir localement et surtout sécuriser des cadres logistiques et financiers fiables.

En résumé, l’Afrique est une option stratégique, mais pas une solution immédiate, c’est un chantier à construire, pas une opportunité déjà captée.