Cheptel national: contrôle des femelles reproductrices et versement du reste de l’aide directe

Dans le cadre du programme de reconstitution du cheptel national, mis en application sur hautes instructions royales, le ministère de l’Agriculture annonce le lancement, à partir du mardi 24 mars 2026, de l’opération de contrôle du maintien des femelles reproductrices ovines et caprines, qui sera suivie par le versement de la deuxième tranche de l’aide directe.

Ces femelles avaient été recensées durant la période allant du 26 juin au 11 août 2025 et identifiées par la pose de boucles, rappelle le ministère de l’Agriculture dans un communiqué, notant que l’opération de contrôle sera menée en étroite coordination avec le ministère de l’Intérieur et le celui de l’Économie et des Finances.

Des commissions locales sont mobilisées à cet effet à l’échelle de l’ensemble des préfectures et provinces du Royaume, en s’appuyant sur les données issues du recensement national du cheptel et de l’opération d’identification.

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À l’issue de la vérification du maintien des femelles recensées et identifiées, la deuxième tranche de l’aide sera versée dans les plus brefs délais, conformément aux objectifs du programme, via les mêmes modalités de paiement que celles utilisées pour la première tranche. Le versement de cette seconde tranche marquera l’achèvement de la mise en œuvre du programme et de l’opération de l’aide y afférente.

Le ministère appelle l’ensemble des agriculteurs et des éleveurs concernés à une adhésion pleine et entière ainsi qu’à une mobilisation totale pour réussir cette opération.