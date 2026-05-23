Voitures classiques : une nouvelle dynamique pour la FMVA [Vidéo]

La Fédération Marocaine des Véhicules Anciens (FMVA), a récemment tenu son Assemblée Générale Extraordinaire au Musée de l’Automobile de Bouskoura, réunissant clubs et associations venus de tout le Royaume. Cette rencontre a marqué une étape importante pour la fédération, avec l’élection d’un nouveau bureau fédéral chargé de piloter ses actions futures.

Les participants ont débattu de plusieurs points essentiels, allant de l’approbation des modifications statutaires à la cooptation de nouveaux clubs, en passant par la lecture et l’approbation du rapport moral et financier, l’élection du nouveau bureau fédéral, ainsi que la question des cotisations et des formalités administratives.

Le rapport moral de l’exercice 2025, présenté et validé lors de cette rencontre, a mis en lumière une année de consolidation et de rayonnement. La FMVA a notamment renforcé sa structuration institutionnelle, multiplié ses activités fédérales et consolidé le positionnement du Maroc sur la scène internationale des véhicules historiques. Les membres ont salué l’engagement des bénévoles et partenaires et ont également exprimé leur gratitude envers son Président d’Honneur, M. Abdellah Abdellaoui, pour son soutien constant, notamment à travers le développement du Musée de l’Automobile de Bouskoura et le parrainage de l’Automotive Academy, dédiée à la formation des jeunes aux métiers de la restauration automobile.

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L’élection du nouveau bureau fédéral a marqué un tournant, avec la candidature de Rafik Lahlou retenue à l’unanimité. Aux côtés du nouveau président, l’équipe fédérale se compose de personnalités engagées telles que Idrissi Mohamed Ali, Salim Bekkari, Imad Laaroussi, Amine Guerraoui, Dahbi Ahmed, Doghmi Nadia, Wafaa Majid, Abdeslam Akb, Hassan Faraji et Adil Oukd Kacem.

Dans son allocution, Rafik Lahlou a exprimé sa reconnaissance et son ambition : «je tiens à vous remercier sincèrement pour la confiance que vous m’avez accordée. C’est un honneur de contribuer à faire vivre et développer notre passion commune pour l’automobile ancienne. Mon objectif est que cette passion reste au centre de nos actions et qu’elle soit partagée dans la meilleure ambiance possible, à travers nos événements et activités».