La nouvelle Mercedes-Benz CLA débarque au Maroc

Auto Nejma vient de dévoiler la toute nouvelle Mercedes Classe CLA, qui marque une avancée technologique significative par rapport à la génération précédente. Proposée en version hybride mais également en déclinaison 100 % électrique, cette berline compacte de luxe inaugure une étape importante pour la marque à l’étoile, en conjuguant design raffiné, innovation numérique et transition énergétique, dixit le staff de l’importateur de la marque.

Sur le plan technologique, cette nouvelle Classe CLA se distingue par une innovation majeure. C’est en effet le premier modèle entièrement animé par le Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), une plateforme numérique développée en interne par la marque. Véritable système central de gestion, le MB.OS relie directement les composants électroniques au cloud Mercedes-Benz et permet une gestion intégrée de l’ensemble des fonctions : infodivertissement, conduite assistée, confort à bord et recharge électrique. Ajoutez-y la quatrième génération du système MBUX, conçu pour offrir une expérience de conduite personnalisée. Son «Superscreen», composé de trois écrans haute définition couvrant toute la largeur du tableau de bord, permet une interface fluide et immersive. L’assistant virtuel, basé sur l’intelligence artificielle, interagit directement avec le conducteur : il comprend les demandes, reconnaît certaines émotions et répond instantanément, créant une relation plus naturelle entre le véhicule et son utilisateur.

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Visuellement, la nouvelle CLA séduit par son équilibre athlétique : long empattement, proportions sportives et une face avant qui ne passe vraiment pas inaperçue. Innovation marquante : un panneau lumineux intégralement éclairé, composé de 142 étoiles LED animées, qui redéfinit la signature visuelle Mercedes-Benz. De même que les phares et feux arrière adoptent une signature étoilée reconnaissable de jour comme de nuit. De série, un toit panoramique d’un seul tenant accentue la sensation d’espace et de luxe. À l’intérieur, la console centrale, les panneaux de portes flottants et les matériaux innovants (bois, aluminium brossé, papier décoratif inédit dans l’industrie) créent une atmosphère raffinée. Les sièges offrent de nouvelles teintes nacrées Noir/Clean White Pearl, renforçant l’élégance à bord.

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Grâce à une électrification systématique, la nouvelle Mercedes CLA établit de nouveaux standards en matière d’efficience. Son architecture modulaire offre à la marque une flexibilité maximale dans le choix des motorisations. On recense donc la CLA 250+ EQ, dotée d’une puissance de 200 kW, qui affiche une autonomie pouvant atteindre 792 kilomètres selon le cycle WLTP. Grâce à la technologie de recharge rapide en courant continu, jusqu’à 320 kW sur une architecture 800 V, elle peut récupérer environ 325 kilomètres d’autonomie en seulement dix minutes. Positionnée un cran au-dessus, la CLA 350 4MATIC EQ délivre quant à elle une puissance de 260 kW, incarnant la version performance de cette nouvelle génération. A moins d’opter pour des versions hybrides 48 V dont la CLA 180 (136 ch), la CLA 220 163 ch), ou la CLA 220 4MATIC qui délivre 190 chevaux.

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Comme toute Mercedes qui se respecte, le volet sécurité flirte avec les sommets. Justement, la CLA inaugure le système MB.DRIVE, regroupant les aides à la conduite de niveau SAE 2. Parmi elles figurent la régulation de distance DISTRONIC, l’assistant de guidage de voie et le changement de voie automatisé, renforçant ainsi le confort et la sérénité au volant. A noter que la firme à l’étoile met également en avant son engagement environnemental ; en effet, cette CLA permet une réduction de 40 % de l’empreinte carbone par rapport à son prédécesseur, grâce à une batterie plus efficiente et à une production responsable. La nouvelle CLA est proposée en trois finitions, à savoir Sport Line, AMG Line et AMG Line Plus, avec une grille tarifaire qui débute à 519 000 DH TTC.