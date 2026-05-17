DONGFENG consolide sa présence au Maroc

DONGFENG poursuit son développement sur le marché marocain avec l’ouverture d’un nouveau showroom à Casablanca. Une implantation qui marque une étape importante dans la stratégie d’expansion de l’importateur de la marque chinoise et qui traduit sa volonté de se rapprocher davantage de ses clients, dans un secteur automobile en pleine mutation.

Pensé comme un espace de découverte, le showroom situé sur le boulevard Moulay Slimane en plein cœur de la capitale économique réunit design, technologie, confort et innovation. Concrètement, il offre aux visiteurs une immersion dans l’univers de la marque, avec une gamme adaptée aux nouvelles attentes des automobilistes marocains, dixit le staff de la marque. L’offre comprend des véhicules essence, hybrides et électriques, permettant de répondre à des usages variés allant de la mobilité urbaine aux besoins familiaux, tout en intégrant des solutions plus efficientes sur le plan énergétique, indique ce même staff.

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Toujours est-il que l’ouverture de ce showroom vise à accompagner la montée en puissance de la marque. «L’ouverture de ce nouveau showroom à Casablanca illustre notre volonté de renforcer durablement la présence de DONGFENG au Maroc», souligneAbdelhak Khadraoui, et le directeur général de la marque de poursuivre : «notre ambition est d’offrir aux clients marocains une expérience de proximité, portée par une gamme diversifiée et un service après-vente de qualité. Le Maroc représente un marché stratégique pour notre développement en Afrique, et nous voulons y construire une relation de confiance, fondée sur la qualité, l’innovation et l’accessibilité».

Présente dans plus de 100 pays en Asie, Afrique, Europe et Amérique du Sud, DONGFENG poursuit le déploiement de ses filiales afin de renforcer sa proximité avec les marchés locaux. En Afrique, la marque est implantée dans près de 20 pays, avec plus de 10 000 ventes cumulées, confirmant l’intérêt croissant pour des véhicules alliant robustesse, technologie et adaptation aux usages locaux.

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Un nouveau showroom qui se présente comme une vitrine de l’ambition de la marque, qui entend accompagner l’évolution du marché automobile marocain tout en favorisant l’émergence de nouvelles solutions de mobilité.