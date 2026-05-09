Connectivité : DEEPAL annonce de nouvelles fonctionnalités au Maroc

La marque chinoise DEEPAL, représentée au Maroc par Global Sian Motors (GSM), a annoncé le lancement d’un plan d’évolution technologique développé en partenariat avec le constructeur automobile Changan. Cette initiative vise à renforcer la connectivité des véhicules et à offrir de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs.

Selon le communiqué, des évolutions matérielles seront intégrées afin de permettre l’accès aux mises à jour à distance (OTA) et à la connectivité réseau. Ces améliorations donneront la possibilité d’activer de nouvelles fonctions, d’optimiser les systèmes existants et de proposer des services connectés accessibles via l’application mobile DEEPAL.

Le déploiement de ce plan technologique sera progressif, avec un calendrier estimé entre neuf et douze mois, en fonction des modèles et des configurations, indique le constructeur. Rappelons que DEEPAL est la marque de véhicules à nouvelles énergies du groupe chinois Changan, l’un des quatre principaux opérateurs automobiles du pays. Depuis son lancement, elle développe des modèles électriques et REEV.

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Rappelons que la technologie REEV (Range Extender Electric Vehicle) désigne des véhicules électriques équipés d’un prolongateur d’autonomie. Concrètement, il s’agit de voitures fonctionnant principalement grâce à une batterie rechargeable et à un moteur électrique, mais dotées d’un petit moteur thermique supplémentaire. Ce moteur thermique n’entraîne pas directement les roues : il agit comme un générateur, produisant de l’électricité pour recharger la batterie lorsque celle-ci est épuisée. Cela permet de prolonger l’autonomie du véhicule, souvent au-delà de 800 à 1 000 km, tout en conservant les avantages d’une motorisation électrique.