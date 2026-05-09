Le Maroc reçoit sept nouveaux hélicoptères de combat

Le Maroc a réceptionné récemment le deuxième lot de sept hélicoptères de combat Apache AH-64E, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR). Organisée à l’issue des manœuvres interarmées marquant la fin de la 22e édition de l’exercice African Lion, la cérémonie de réception s’est déroulée vendredi 8 mai au champ de manœuvre de Cap Draa, en présence de hauts responsables militaires marocains et américains.





Côté marocain, étaient présents le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales (FAR) et Commandant la Zone Sud, accompagné du Général de Division Mohamed Gadih, Inspecteur des Forces Royales Air, ainsi que du Général de Division Mohammed Benlouali, chef d’État-Major de la Zone Sud.

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Côté américain, la délégation comprenait notamment le Général d’Armée Dagvin Anderson, Commandant du Commandement Américain pour l’Afrique (AFRICOM), le Général d’Armée Christopher T. Donahue, Commandant de l’Armée de Terre des États-Unis en Europe et en Afrique (USAREUR-AF), et le Général de Division Daniel Boyack, Commandant de la Garde nationale de l’État de l’Utah. Une importante délégation conduite par le congressman Ronny Jackson, élu du Texas, a également pris part à la cérémonie, indique le communiqué.

Selon la même source, l’acquisition des hélicoptères Apache s’inscrit dans le cadre des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, visant la modernisation des FAR. Outre le renforcement des capacités de défense, ce programme illustre le niveau de coopération et de partenariat stratégiques entre le Royaume du Maroc et les États-Unis en matière de sécurité et de défense.