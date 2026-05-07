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Save the Date: Agadir accueille le Congrès mondial du Crocodil Specialist Group

by Challenge
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Crocoparc Agadir

Dans une première pour l’Afrique du Nord, la ville d’Agadir accueille, du 11 au 19 mai 2026, le 28ème Congrès mondial du Crocodil Specialist Group (GSC), relevant de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Quelque 300 chercheurs, experts et spécialistes venus des cinq continents sont attendus dans la capitale du Souss.

C’est Crocoparc Agadir qui a l’honneur d’abriter cet événement bisannuel, dont les deux dernières éditions se sont déroulées au Mexique (2022) et en Australie (2024). Le site marocain a décroché l’organisation à l’issue d’un processus de sélection rigoureux mené par les instances internationales, confirmant son engagement dans les réseaux scientifiques mondiaux et son rôle croissant en tant que plateforme dédiée à la conservation ex-situ et à l’étude des reptiles.

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Placé sous le thème «Les crocodiliens dans un monde anthropisé : conservation, défis et solutions», le congrès abordera les dernières avancées en matière de génétique et d’écologie des populations, le bien-être des espèces et les pressions exercérs par les activités humaines sur les habitants naturels.

Au-delà de sa dimension scientifique, ce congrès vise également à renforcer la coopération internationale entre experts et institutions. Il contribuera par ailleurs à valoriser les efforts du Maroc en matière de protection de l’environnement et à consolider sa place au sein des réseaux mondiaux dédiés à la conservation.

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Le programme comprendra plusieurs activités, dont des conférences plénières, des ateliers spécialisés, des sessions de présentation de travaux scientifiques, ainsi qu’une journée dédiée aux aspects vétérinaires. Des excursions et moments d’échange sont également prévus afin de favoriser les collaborations entre participants venus des cinq continents.

Au-delà des sessions scientifiques, l’événement mettra en perspective l’histoire naturelle du Royaume. Une exposition des fossiles, organisée en collaboration avec le Groupe OCP, illustrera l’ancrage millénaire des crocodiles sur le territoire marocain, offrant ainsi aux expertes internationaux un regard complet sur l’évolution de ces espèces, de la paléontologie aux enjeux de demain.

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