Agadir, nouvelle capitale de la diplomatie territoriale entre le Maroc et l’Espagne

En accueillant le président du gouvernement des îles Canaries et une délégation économique sans précédent, Agadir confirme son rôle central dans la diplomatie territoriale maroco-espagnole. Sous l’impulsion du wali Saaïd Amzazi, la régionalisation avancée trouve ici l’une de ses expressions les plus abouties.

Pour le wali de la région Souss-Massa, la coopération internationale décentralisée est bien plus qu’un outil diplomatique : elle constitue un levier stratégique du développement territorial. Inscrite dans la Constitution de 2011 et renforcée par les réformes institutionnelles récentes, la régionalisation avancée a profondément redéfini le rôle des régions marocaines.

Celles-ci ne sont plus de simples relais administratifs, mais des acteurs à part entière du développement économique, capables de nouer des partenariats internationaux structurants.

La ville d’Agadir incarne cette mutation. Grands chantiers urbains, infrastructures routières et logistiques, zones industrielles de nouvelle génération, équipements structurants : la capitale du Souss s’est métamorphosée en pôle économique majeur du Royaume.

La station de dessalement de l’eau de mer, la station touristique de Taghazout, la Cité des métiers et des compétences, la Cité de l’innovation Souss-Massa ou encore le Centre hospitalier universitaire Mohammed VI illustrent l’ampleur des transformations engagées.

Cette dynamique fait d’Agadir un point d’ancrage naturel pour les entreprises espagnoles, déjà fortement présentes dans la région. La proximité géographique avec les îles Canaries, combinée à un environnement économique favorable, confère à la région un avantage compétitif certain.

Mondial 2030 : un accélérateur diplomatique et économique

La perspective de la Coupe du monde 2030 agit comme un accélérateur de coopération. Formation, mobilité, infrastructures sportives, économie bleue, énergies renouvelables : autant de chantiers communs où la complémentarité entre Souss-Massa et les îles Canaries peut pleinement s’exprimer.

La signature d’un mémorandum d’entente, de protocoles sectoriels et l’organisation de rencontres B2B traduisent une volonté partagée de dépasser le cadre déclaratif pour entrer dans une phase opérationnelle, fondée sur le principe du gagnant-gagnant.