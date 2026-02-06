Souss-Massa et les îles Canaries, l’Atlantique comme nouvel espace stratégique de coopération Sud-Nord

La visite officielle à Agadir du président du gouvernement des îles Canaries, Fernando Clavijo Batlle, consacre l’entrée de la coopération entre Souss-Massa et l’archipel espagnol dans une nouvelle dimension stratégique. Sous l’impulsion du wali Saaïd Amzazi, la coopération décentralisée s’impose désormais comme un pilier structurant du partenariat Maroc–Espagne et comme un moteur central du développement durable et intégré de l’espace atlantique.

Accueillie les 26 et 27 janvier 2026 à Agadir, la délégation officielle de haut niveau conduite par Fernando Clavijo Batlle marque un moment charnière dans les relations entre le Maroc et l’Espagne. Plus qu’une simple visite protocolaire, ce déplacement s’inscrit dans une dynamique de rapprochement stratégique entre les deux Royaumes, portée par une volonté politique affirmée de renforcer la coopération territoriale, économique et institutionnelle.

En recevant la délégation canarienne, le wali de la région Souss-Massa, Saaïd Amzazi, a d’emblée placé cette rencontre dans le cadre plus large du partenariat d’exception entre Rabat et Madrid, soulignant qu’elle constitue une traduction concrète de la maturité atteinte par les relations bilatérales et de leur déclinaison opérationnelle au niveau des territoires.

Au cœur des échanges, la région Souss-Massa s’affirme comme un hub stratégique entre l’Europe et l’Afrique. Sa position géographique atlantique, ses infrastructures portuaires et logistiques, son réseau routier moderne, ses zones industrielles et franches confèrent à la région un rôle clé dans la structuration des échanges commerciaux régionaux et internationaux.

Le wali Saaïd Amzazi a rappelé que Souss-Massa figure aujourd’hui parmi les régions les plus dynamiques du Royaume, bénéficiant d’investissements structurants, d’un environnement favorable aux affaires et d’une vision claire de développement territorial. Autant d’atouts qui en font un partenaire naturel pour les îles Canaries, elles-mêmes confrontées à des enjeux similaires de connectivité, de durabilité et de diversification économique.

Innovation, savoir et transitions comme socle de coopération

Au-delà des infrastructures physiques, la coopération entre Souss-Massa et les îles Canaries repose sur un socle immatériel de plus en plus solide. Universités, centres de recherche, pôles d’innovation et écosystèmes entrepreneuriaux offrent aujourd’hui un terrain fertile à des partenariats à forte valeur ajoutée.

Saaïd Amzazi a mis en avant le rôle croissant de la région comme pépinière du savoir et de la recherche appliquée, ouverte sur l’économie verte, l’économie bleue et les énergies renouvelables. Des domaines où les complémentarités avec l’archipel canarien apparaissent naturelles, tant les deux territoires partagent des défis environnementaux, climatiques et économiques communs.

Cette dynamique territoriale s’inscrit dans un cadre macroéconomique particulièrement favorable. Premier marché africain, troisième partenaire de l’Espagne en dehors de l’Union européenne et neuvième à l’échelle mondiale, le Maroc s’impose aujourd’hui comme un partenaire commercial et économique stratégique pour Madrid. Les chiffres en témoignent : en 2024, les échanges bilatéraux ont dépassé 22,7 milliards d’euros.

Le Maroc est désormais le premier partenaire africain de l’Espagne et son principal débouché sur le continent, concentrant près de 61 % des exportations espagnoles vers l’Afrique. Dans cette configuration, le voisin ibérique se positionne à la fois comme le premier client et le premier fournisseur du Royaume.

Plus de 350 entreprises espagnoles sont implantées au Maroc, dont près de 60 établies à Agadir et dans la région Souss-Massa, illustrant le rôle moteur joué par les territoires dans le renforcement de cette coopération bilatérale.

Said Amzazi, wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Fernando Clavijo Batlle, président du gouvernement des Îles Canaries et Enrique Ojeda Vila, Ambassadeur d’Espagne au Maroc.

Souss-Massa–Canaries, une coopération ancrée dans le temps

La relation entre la région Souss-Massa et les îles Canaries s’inscrit dans une histoire de coopération de long terme. Dès les années 1990, de nombreuses missions commerciales conjointes ont été menées par la Chambre de commerce d’Agadir et la Chambre de commerce de Tenerife, jetant les bases d’un rapprochement institutionnel durable.

Celui-ci s’est concrétisé en 2008 par la signature d’une convention-cadre de partenariat entre le Conseil régional de Souss-Massa et le gouvernement des îles Canaries. La visite de Fernando Clavijo Batlle s’inscrit pleinement dans la continuité de cette dynamique, notamment à travers le programme POCTEFEX (Programme opérationnel de coopération transfrontalière Espagne – Frontières extérieures).

Ce programme, qui lie étroitement Souss-Massa et l’archipel canarien, a déjà connu deux éditions ayant permis la réalisation de près de 32 projets communs dans des domaines aussi variés que l’innovation, l’environnement, la formation et le développement économique territorial.

Dix accords pour changer d’échelle

Moment fort de la visite, la signature d’un mémorandum d’entente et de dix accords sectoriels vient donner une dimension résolument opérationnelle à cette ambition partagée. Commerce, innovation, enseignement supérieur, sport, formation, tourisme et coopération institutionnelle figurent parmi les domaines ciblés.

Pour Fernando Clavijo Batlle, ces accords traduisent la volonté du gouvernement des îles Canaries de transformer l’Atlantique en un espace de progrès, de prospérité et de compétitivité partagée, fondé sur la coopération entre les deux rives.

Un horizon structurant : la Coupe du monde 2030

A l’horizon, la Coupe du monde 2030 apparaît comme un puissant catalyseur de cette dynamique. Coorganisé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, l’événement offre une opportunité historique de renforcer les synergies dans les domaines des infrastructures, de la formation, de la connectivité maritime et aérienne, ainsi que de la modernisation des équipements sportifs.

Pour Souss-Massa et les îles Canaries, ce rendez-vous mondial conforte la pertinence d’un partenariat déjà solidement ancré, appelé à jouer un rôle central dans la structuration d’un espace atlantique durable, intégré et tourné vers l’avenir.