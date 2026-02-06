Paiements électroniques: la BAD appuie l’action de Bank Al-Maghrib

La Banque africaine de développement (BAD), à travers le Fonds pour l’inclusion financière numérique en Afrique (ADFI), a accordé un don de 510.000 dollars américains au profit du Fonds de développement de l’acceptation des paiements électroniques mis en place par Bank Al-Maghrib (BAM).

Ce financement vise à soutenir le développement à plus grande échelle des paiements numériques, l’inclusion financière tout en contribuant à la réduction de l’usage du numéraire au Maroc, indique la BAD dans un communique.

Il s’inscrit en complément des ressources financières mobilisées par Bank Al-Maghrib pour mettre en place ledit fonds dont l’objectif est d’encourager l’adoption des paiements électroniques par les commerçants, réduisant ainsi la dépendance aux espèces et soutenant la transition vers une économie numérique.

Lire aussi | Hydrogène vert: Akhannouch reçoit des investisseurs nationaux et étrangers

« Cet accord contribuera à élargir l’accès aux services financiers pour les populations et les commerçants et renforce l’écosystème national des paiements, consolidant les bases d’une économie numérique inclusive et durable », a indiqué Achraf Tarsim, responsable du bureau pays de la BAD au Maroc.

De son côté, le directeur général de Bank Al-Maghrib, Abderrahim Bouazza, a souligné que « le Fonds d’acquisition constitue un levier structurant pour accélérer l’adoption des paiements électroniques au Maroc ».

L’appui de partenaires internationaux, dont la BAD à travers l’ADFI, vient renforcer une initiative nationale visant à promouvoir l’usage des paiements électroniques au service de l’inclusion économique et sociale, a-t-il ajouté.

Lire aussi | Intempéries: le gouvernement rassure sur la disponibilité des produits pétroliers

L’ADFI a été lancé en 2019 pour accélérer la croissance, l’adoption et l’utilisation des services financiers numériques pour des millions d’Africains, en particulier les femmes. Il soutient des initiatives stratégiques dans trois domaines : infrastructures financières numériques, politiques et réglementation, produits et innovation, avec l’inclusion des femmes et le renforcement des capacités comme priorités transversales.