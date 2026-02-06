Hydrogène vert: Akhannouch reçoit des investisseurs nationaux et étrangers

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, jeudi à Rabat, les représentants des investisseurs nationaux et étrangers dont les projets ont été sélectionnés par le comité de pilotage dans le cadre de « l’Offre Maroc » en matière d’hydrogène vert, avec qui il a été procédé à la signature des Contrats préliminaires de réservation foncière.

Tenue en présence du directeur général de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), Tarik Moufaddal, cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de « l’Offre Maroc » conformément à la Vision royale, qui ambitionne de placer le Royaume au rang des pays à fort potentiel dans ce domaine prometteur.

Au début de cette rencontre, le Chef du gouvernement a salué les efforts entrepris en vue de traiter les nombreux projets portés par les investisseurs et leaders mondiaux dans le domaine de l’hydrogène vert, réitérant l’attachement du gouvernement à la mise en œuvre optimale de « l’Offre Maroc » qui constitue un cadre pratique et motivant englobant l’ensemble de la chaîne de valeurs du secteur de l’hydrogène vert au Maroc.

M. Akhannouch a souligné que le pari du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, de développer le secteur de l’hydrogène vert, constitue aujourd’hui un tournant décisif pour la concrétisation de la souveraineté énergétique, eu égard à ses ressources naturelles riches et diversifiées, à la qualité des compétences nationales, ainsi qu’à la capacité du Maroc de construire des partenariats équilibrés et efficients.

En mars dernier, le comité de pilotage, présidé par le Chef du gouvernement, a annoncé la sélection de 5 investisseurs nationaux et mondiaux pour la réalisation de projets dans les trois régions du sud du Royaume, pour un coût de 319 milliards de dirhams (MMDH).

Il s’agit de sociétés leaders dans le domaine de l’hydrogène vert dans leurs pays respectifs, qui constituent le consortium d’investisseurs « ORNX », composé de la société américaine « Ortus », de la société espagnole « Acciona » et de la société allemande « Nordex », qui investiront dans la production d’ammoniac.

Un autre consortium d’investisseurs est composé de la société émiratie « Taqa » et de la société espagnole « Cepsa » pour la production d’ammoniac et de carburant industriel, ainsi que de la société marocaine « Nareva » qui investira dans la production d’ammoniac, de carburant industriel et d’acier vert.

Cette même matière devra également être produite par la société saoudienne « ACWA Power », alors qu’un autre consortium d’investisseurs composé des sociétés chinoises « UEG » et « China Three Gorges » devrait produire de l’ammoniac.