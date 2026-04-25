Aviation civile: le Maroc accélère sa stratégie aérienne

À l’occasion de la 5è édition du « Global Implementation Support Symposium (GISS 2026), organisé dernièrement à Marrakech, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a réaffirmé la vision stratégique du Royaume pour l’avenir de l’aviation civile. Une ambition qui s’inscrit dans une dynamique de modernisation et d’expansion sans précédent, portée par la feuille de route nationale «Aéroports 2030».

Organisée conjointement par le Ministère du Transport et de la Logistique et l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) sous le thème «Solutions régionales, bénéfices mondiaux», la 5ème édition du GISS 2026 a officiellement ouvert ses travaux le 14 avril courant à Marrakech. Objectif: renforcer l’application des normes internationales de l’aviation civile et servir de plateforme de coopération entre États, institutions et acteurs du secteur.

Présidée par le ministre Abdessamad Kayouh, la cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence du Président de l’OACI, Toshiyuki Onuma, d’une quarantaine de ministres étrangers, de directeurs généraux de l’aviation civile représentant plus de 80 pays, ainsi que de nombreux experts et acteurs du secteur.

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Devant plus de 1 500 participants venus de 130 nations, le ministre a réaffirmé la vision stratégique du Royaume, en insistant sur la nécessité d’accélérer la modernisation des systèmes de transport aérien, de renforcer les capacités des États en matière de sécurité et de sûreté, et de promouvoir un développement durable du secteur.

Il faut dire, que l’allocution de M. Kayouh a posé les bases de cette vision ambitieuse, en rappelant les priorités du Royaume et de l’OACI pour un transport aérien moderne, sûr et durable. Une orientation qui se traduit déjà dans les faits : en effet, le Maroc a accueilli plus de 36 millions de passagers en 2025 et enregistré près de 270 000 mouvements d’avions, confirmant son rôle de hub régional grâce à un réseau aérien reliant 170 destinations internationales.

Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie ambitieuse visant à doubler la capacité annuelle de passagers, de 40 à 80 millions d’ici 2030, tout en renforçant le rôle du Royaume comme hub régional et international, notamment en perspective de la Coupe du Monde 2030.

«Nous voulons améliorer l’expérience passager grâce à des infrastructures modernes et des services optimisés», a insisté le ministre. Dans ce cadre, l’aéroport Mohammed V de Casablanca bénéficie des investissements les plus importants, avec la construction d’un nouveau terminal destiné à consolider sa position de principale plateforme du pays.

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En parallèle, les aéroports de Marrakech, Tanger, Agadir, Fès et Rabat-Salé sont modernisés pour devenir de véritables pôles régionaux, capables d’accompagner le développement territorial et de répondre aux besoins croissants de connectivité.

Il faut souligner également, que le Maroc consolide son réseau aérien avec plus de 70 compagnies desservant 170 destinations. Sans compter que la compagnie nationale Royal Air Maroc prévoit de quadrupler sa flotte pour atteindre 200 avions d’ici 2037. «Cette expansion renforcera notre connectivité vers l’Europe, l’Afrique, l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient», a souligné M. Kayouh.

Au-delà des infrastructures, le Royaume mise sur le développement de son industrie aéronautique. En effet, le secteur compte environ 150 entreprises, générant plus de 25 000 emplois directs et un chiffre d’affaires annuel de 26 milliards de dirhams.

De nouveaux projets stratégiques, tels qu’un atelier de maintenance des moteurs et une usine de trains d’atterrissage à Nouaceur, illustrent l’intégration du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales et son attractivité auprès des grands acteurs internationaux.

Durabilité et transition énergétique

La feuille de route nationale intègre une forte dimension environnementale. Le Royaume entend développer des projets liés aux carburants durables, à l’hydrogène vert et aux énergies renouvelables, tout en favorisant le raccordement ferroviaire aux aéroports et la gestion intelligente de l’énergie. «Le Maroc s’est engagé à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, en ligne avec les objectifs mondiaux de l’OACI», a rappelé le ministre.

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D’ailleurs, le facteur humain occupe une place centrale dans cette stratégie ; en effet, le Royaume lancera un programme international de formation destiné à renforcer les compétences techniques et professionnelles dans l’aviation civile. «Nous voulons former une nouvelle génération d’experts capables d’accompagner la croissance du secteur et de relever les défis futurs», a affirmé M. Kayouh.

Le Maroc et l’OACI renforcent leur coopération

Le Maroc et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ont signé deux conventions stratégiques. Le premier accord porte sur la création d’un programme international de formation des inspecteurs de l’aviation civile, destiné à former près de 100 experts par an dans divers domaines (sécurité, sûreté, navigabilité, enquêtes, transport aérien). Les sessions se dérouleront au Maroc, en français et en anglais, consolidant la position du Royaume comme pôle régional de formation. Le second accord vise à renforcer le système aérien marocain en améliorant la facilitation et la sécurité : optimisation du flux des passagers, gestion des frontières, contrôle des personnes bénéficiant de privilèges spéciaux, sécurisation des marchandises sensibles et développement de la cybersécurité. Ces initiatives traduisent la volonté du Maroc de consolider son rôle de leader régional et de contribuer activement à la sûreté et à la durabilité du transport aérien mondial.



L’OACI appelle à un engagement politique pour l’avenir de l’aviation

Lors de l’ouverture du GISS 2026, Toshiyuki Onuma, Président du Conseil de l’OACI, a salué la coopération du Maroc et rappelé l’importance du thème «Solutions régionales, bénéfices mondiaux ». En effet, il a souligné que l’aviation mondiale, fragilisée par la pandémie de la Covid-19, doit entrer dans une nouvelle ère. Les 32 résolutions adoptées en 2025 par 192 États membres constituent les bases du Plan stratégique 2026-2050, avec l’objectif «No Country Left Behind». M. Onuma a insisté sur la nécessité d’un leadership politique durable pour transformer les discussions en résultats concrets : projets, financements et partenariats. Les priorités incluent la sécurité, la sûreté, la cybersécurité et la formation de la prochaine génération de professionnels, en intégrant femmes et jeunes. Il a par ailleurs présenté le GISS comme une plateforme centrale de coopération internationale, reposant sur des outils pratiques et une assistance technique ciblée, concluant que l’ambition partagée est de garantir un transport aérien sûr, sécurisé et durable pour tous.



Le Maroc renforce ses partenariats internationaux dans le transport et l’aviation

En marge du GISS 2026, le Maroc a renforcé ses partenariats dans le transport et l’aviation civile. Les discussions avec l’Angola ont porté sur la connectivité et les corridors logistiques africains, tandis qu’avec la CAFAC, l’accent a été mis sur la formation et le développement des compétences. Un accord aérien a été conclu avec le Costa Rica pour l’ouverture de nouvelles liaisons, et un accord technique avec le Yémen vise à améliorer la sécurité, la sûreté et les infrastructures de navigation.

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Avec le Ghana, l’Union des Comores, le Liberia et le Nigeria, les échanges ont permis de consolider la coopération dans les secteurs maritime et aérien, de signer un accord de libéralisation des vols avec les Comores et d’explorer de nouvelles opportunités en matière de connectivité, de formation et d’expertise technique. Ces initiatives traduisent la volonté du Maroc de consolider son rôle de hub aérien et logistique, tout en favorisant une coopération internationale durable et inclusive.



Des panels pour une aviation plus sûre

Sept panels thématiques ont réuni experts et décideurs autour des grands enjeux du secteur. Les débats ont mis en avant la connectivité aérienne comme levier de croissance régionale, la vision «Zero Fatalities» pour une aviation sans décès, et les défis du financement de projets solides et prêts à financer. Un panel dédié au soutien stratégique de l’OACI a souligné l’importance de partenariats renforcés entre États et institutions. Parmi les autres thématiques abordées figuraient : «Tirer parti des dispositions de l’OACI pour renforcer les mécanismes régionaux», «Solutions d’infrastructures pour les marchés émergents» et «Parlons Talents : Qui fera voler l’aviation de demain ?».

Une table ronde ministérielle pour une aviation inclusive

Une table ronde ministérielle de haut niveau s’est tenue le 14 avril 2026 autour du thème « Veiller à ne laisser aucun pays de côté dans l’aviation ». Réunissant près de 40 ministres des transports et de l’aviation civile ainsi que les dirigeants de l’OACI, cette rencontre a permis de réaffirmer l’engagement politique des États en faveur d’un transport aérien sûr, sécurisé, durable et accessible, en cohérence avec le Plan stratégique de l’OACI 2026-2050 et l’initiative «No Country Left Behind». Les discussions ont porté sur des priorités clés : renforcement de la gouvernance, mobilisation de financements durables pour les infrastructures, développement du capital humain et intégration de l’aviation dans les stratégies nationales de durabilité. À l’issue des échanges, les ministres ont adopté une déclaration intitulée « Call to Action », traduisant des engagements forts pour garantir qu’aucun pays ne soit exclu des bénéfices de l’aviation civile mondiale.