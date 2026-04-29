Études à l’étranger: Attijariwafa bank simplifie la vie aux familles marocaines

Face à la croissance continue de la mobilité des étudiants marocains à l’international et aux attentes accrues des familles en matière de simplification et de réactivité, Attijariwafa bank lance, via son application Attijari Mobile, un nouveau service dédié à la gestion des transferts de scolarité à l’étranger.

Près de 100 000 étudiants marocains poursuivent leurs études hors du Royaume, entraînant avec eux des milliers de familles confrontées à des démarches administratives souvent complexes, longues et sources d’incertitude. À travers cette nouvelle solution, Attijariwafa bank apporte une réponse concrète à ces enjeux en proposant un parcours simplifié, sécurisé et entièrement digitalisé.

Accessible via l’application Attijari Mobile, cette fonctionnalité permet aux clients de gérer plusieurs opérations liées aux études à l’étranger de leurs enfants. Le parcours des clients est initié en agence où ils bénéficient d’un accompagnement de proximité pour constituer le dossier administratif de l’étudiant. Une fois ce dossier constitué et validé, les parents peuvent effectuer leurs transferts en toute autonomie, sans contrainte de déplacement. Cette solution constitue ainsi une réponse moderne aux attentes croissantes en matière de rapidité, de fluidité et de transparence dans la gestion des transferts internationaux.

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Cette évolution bénéficie d’ores et déjà à plusieurs dizaines de milliers de clients parents et de leurs enfants poursuivant leurs études à l’étranger. Fort de cette expérience terrain et des usages observés, Attijariwafa bank franchit une nouvelle étape en enrichissant le parcours client à travers un service mobile plus fluide, plus accessible et mieux adapté aux attentes des familles marocaines accompagnant leurs enfants dans leur parcours académique à l’international.

Le service permet de couvrir plusieurs besoins liés aux études à l’étranger :

• Le paiement des frais de scolarité auprès des établissements d’enseignement ;

• L’envoi de frais de séjour à l’étudiant dans le respect de la réglementation des changes ;

• Le règlement des loyers, directement aux bailleurs ou via l’étudiant.

Ce dispositif repose sur des standards élevés de sécurité et de conformité, garantissant la fiabilité des transactions et le respect des exigences réglementaires, dans des délais allant jusqu’à 48h maximum. Un système de notification en temps réel permet par ailleurs aux clients de suivre leurs opérations de bout en bout jusqu’à la réception effective du transfert par le bénéficiaire. Attijariwafa bank met également au service de ses clients son réseau dense de banques correspondantes, leaders dans leurs régions et qui offrent les meilleurs standards notamment en matière de délais de traitement.

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Avec le lancement de ce nouveau service, Attijariwafa bank confirme son positionnement en tant qu’acteur de référence de l’innovation bancaire au Maroc. Le Groupe réaffirme ainsi son engagement à proposer des services à forte valeur ajoutée, en phase avec les attentes d’une clientèle de plus en plus connectée, tout en contribuant à simplifier le quotidien des familles marocaines.