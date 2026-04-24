Challenge N° 1011 • Du 24 au 30 avril 2026

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Dossier — Le Maroc, un eldorado pour les franchises internationales ?

Porté par la stabilité du Royaume, la dynamique économique et l’effet d’attractivité du Mondial 2030, le Maroc s’impose comme une nouvelle terre d’expansion pour les franchises internationales. Entre relocalisations liées aux tensions au Moyen-Orient et ambitions africaines, le pays se positionne en hub stratégique en pleine accélération.

Inauguration — Rabat inaugure son temple des arts

Les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa aux côtés de Brigitte Macron pour une soirée historique

Interview

Amine Taoudi Benchekroun, Fondateur et Directeur de MEDICLIC

Interview du Dossier

Mohamed El Fane, Président de la Fédération marocaine de la franchise

L’Or au Maroc

Une économie peu visible

ACTUALITÉ

Actu : Un Pape en Afrique

: Un Pape en Afrique Islam marocain : Dans la quête du « juste milieu »

: Dans la quête du « juste milieu » Musiques sacrées de Fès : Ode à l’artisanat

: Ode à l’artisanat Brèves Politique

ENTREPRISES & MARCHÉS

Mondial 2030 : Le FMI analyse l’impact de l’accélération des investissements dans les infrastructures

: Le FMI analyse l’impact de l’accélération des investissements dans les infrastructures Brèves Business

Digital & High-Tech

Freelancing & Gig Economy au Maroc : Entre opportunité et précarité

FOCUS

Régionalisation avancée et développement territorial intégré : Entre discours et pratiques

AUTOMOBILE

Chery Challenge : Confort et autonomie confirmés au volant du Tiggo 7 Pro PHEV

: Confort et autonomie confirmés au volant du Tiggo 7 Pro PHEV Actu : Smeia célèbre le lancement officiel de Jetour au Maroc

: Smeia célèbre le lancement officiel de Jetour au Maroc Nouveauté : Toyota introduit son premier SUV 100 % électrique au Maroc

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