Challenge N° 1011 • Du 24 au 30 avril 2026

À LA UNE
Dossier — Le Maroc, un eldorado pour les franchises internationales ?
Porté par la stabilité du Royaume, la dynamique économique et l’effet d’attractivité du Mondial 2030, le Maroc s’impose comme une nouvelle terre d’expansion pour les franchises internationales. Entre relocalisations liées aux tensions au Moyen-Orient et ambitions africaines, le pays se positionne en hub stratégique en pleine accélération.
Inauguration — Rabat inaugure son temple des arts
Les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa aux côtés de Brigitte Macron pour une soirée historique
Interview
Amine Taoudi Benchekroun, Fondateur et Directeur de MEDICLIC
Interview du Dossier
Mohamed El Fane, Président de la Fédération marocaine de la franchise
L’Or au Maroc
Une économie peu visible
ACTUALITÉ
- Actu : Un Pape en Afrique
- Islam marocain : Dans la quête du « juste milieu »
- Musiques sacrées de Fès : Ode à l’artisanat
- Brèves Politique
ENTREPRISES & MARCHÉS
- Mondial 2030 : Le FMI analyse l’impact de l’accélération des investissements dans les infrastructures
- Brèves Business
- Digital & High-Tech
- Freelancing & Gig Economy au Maroc : Entre opportunité et précarité
FOCUS
Régionalisation avancée et développement territorial intégré : Entre discours et pratiques
AUTOMOBILE
- Chery Challenge : Confort et autonomie confirmés au volant du Tiggo 7 Pro PHEV
- Actu : Smeia célèbre le lancement officiel de Jetour au Maroc
- Nouveauté : Toyota introduit son premier SUV 100 % électrique au Maroc
MAGAZINE
- Brèves Culture
- Tribune : L’Hygiène Alimentaire au Maroc : Un impératif sanitaire et stratégique à l’horizon 2030