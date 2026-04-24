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Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Challenge N° 1011 • Du 24 au 30 avril 2026
CIMAC: Casablanca s’impose sur la carte mondiale de l’arbitrage
SIAM: Al Moutmir en porte-drapeau d’une agriculture durable
ZLECAf Trade Finance Summit: Casablanca accélère l’intégration économique africaine
Noor Atlas, une nouvelle étape dans la souveraineté énergétique et industrielle du Maroc [Par Selma Alami]
Premier emprunt hybride international. OCP Group conseillé par le cabinet A&O Shearman pour sa levée de 1,5 milliard de dollars
Parlement: repenser le logement
Maroc Telecom améliore son chiffre d’affaires à fin mars
Barrages remplis: une manne à valoriser
OCP Africa accompagne la transformation agricole au Togo
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Sommaire

Challenge N° 1011 • Du 24 au 30 avril 2026

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À LA UNE

Dossier — Le Maroc, un eldorado pour les franchises internationales ?
Porté par la stabilité du Royaume, la dynamique économique et l’effet d’attractivité du Mondial 2030, le Maroc s’impose comme une nouvelle terre d’expansion pour les franchises internationales. Entre relocalisations liées aux tensions au Moyen-Orient et ambitions africaines, le pays se positionne en hub stratégique en pleine accélération.

Inauguration — Rabat inaugure son temple des arts
Les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa aux côtés de Brigitte Macron pour une soirée historique

Interview
Amine Taoudi Benchekroun, Fondateur et Directeur de MEDICLIC

Interview du Dossier
Mohamed El Fane, Président de la Fédération marocaine de la franchise

L’Or au Maroc
Une économie peu visible

ACTUALITÉ

  • Actu : Un Pape en Afrique
  • Islam marocain : Dans la quête du « juste milieu »
  • Musiques sacrées de Fès : Ode à l’artisanat
  • Brèves Politique

ENTREPRISES & MARCHÉS

  • Mondial 2030 : Le FMI analyse l’impact de l’accélération des investissements dans les infrastructures
  • Brèves Business
  • Digital & High-Tech
  • Freelancing & Gig Economy au Maroc : Entre opportunité et précarité

FOCUS

Régionalisation avancée et développement territorial intégré : Entre discours et pratiques

AUTOMOBILE

  • Chery Challenge : Confort et autonomie confirmés au volant du Tiggo 7 Pro PHEV
  • Actu : Smeia célèbre le lancement officiel de Jetour au Maroc
  • Nouveauté : Toyota introduit son premier SUV 100 % électrique au Maroc

MAGAZINE

  • Brèves Culture
  • Tribune : L’Hygiène Alimentaire au Maroc : Un impératif sanitaire et stratégique à l’horizon 2030

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