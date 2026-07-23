Aéronautique : le Maroc déploie ses ailes à Farnborough

En clôturant une participation remarquée au Salon international de Farnborough 2026, le Maroc ne s’est pas contenté de promouvoir les performances de son industrie aéronautique. Le Royaume a affiché une ambition assumée : devenir un hub mondial de production, d’innovation et d’ingénierie au cœur des nouvelles chaînes de valeur de l’aérospatiale. Portée par un écosystème mature et par l’action de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), cette stratégie séduit investisseurs et grands donneurs d’ordre internationaux.

Sur les allées du Farnborough International Airshow 2026, l’un des rendez-vous les plus stratégiques de l’industrie aéronautique mondiale, le Maroc a une nouvelle fois démontré que son ascension dans le secteur ne relève plus de la promesse mais d’une réalité industrielle solidement ancrée.

Pendant cinq jours, constructeurs, équipementiers, investisseurs et décideurs internationaux ont convergé vers le Royaume-Uni pour dessiner les contours de l’aviation de demain. Pour le Maroc, cette édition a constitué une plateforme de premier plan pour valoriser les performances de son industrie, nouer de nouveaux partenariats et conforter son positionnement comme partenaire industriel fiable au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Au cœur de cette dynamique, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a joué un rôle central en pilotant la présence nationale, en mettant en relation les industriels marocains avec les grands acteurs internationaux et en promouvant les nombreux atouts compétitifs du Royaume auprès des investisseurs. Une mission qui s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale visant à attirer des projets industriels à forte valeur ajoutée.

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Une industrie qui a changé d’échelle

En l’espace de deux décennies, l’industrie aéronautique marocaine s’est transformée en profondeur. Le secteur rassemble aujourd’hui plus de 155 entreprises, dont plusieurs dizaines des plus grands équipementiers mondiaux, emploie près de 25 000 talents hautement qualifiés et génère près de 3 milliards de dollars d’exportations, soit environ 27 milliards de dirhams.

Avec un taux d’intégration locale de 42 %, parmi les plus élevés d’Afrique, et une croissance annuelle moyenne avoisinant 17 %, la filière s’impose désormais comme l’un des moteurs de l’industrie manufacturière marocaine.

Le Royaume est aujourd’hui pleinement intégré aux principaux programmes aéronautiques mondiaux. Les composants produits au Maroc équipent des appareils d’Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier ou encore Dassault Aviation, tandis que de nombreux fabricants de moteurs et d’hélicoptères s’appuient également sur les capacités industrielles marocaines.

Une chaîne de valeur désormais complète

L’une des principales forces du Maroc réside dans la structuration progressive d’une chaîne de valeur couvrant l’ensemble des métiers de l’aéronautique. Usinage de précision, aérostructures, fabrication de matériaux composites, câblage électrique, traitement de surface, assemblage, maintenance, réparation et révision (MRO) : le Royaume maîtrise désormais l’ensemble des segments stratégiques de la production aéronautique.

Autour de grands groupes internationaux comme Safran, Spirit AeroSystems, Collins Aerospace, Hexcel, Eaton, Thales, Latecoere ou encore Stelia Aerospace, un tissu de PME marocaines spécialisées s’est progressivement constitué, répondant aux exigences de qualité et de certification imposées par les plus grands donneurs d’ordre mondiaux.

Des plateformes industrielles comme MidParc Casablanca offrent un environnement intégré combinant infrastructures, logistique, formation et services, renforçant encore l’attractivité du pays.

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Miser sur l’innovation plutôt que sur les seuls coûts

À Farnborough, le discours marocain a également évolué. Si la proximité géographique avec l’Europe, les coûts compétitifs ou encore la stabilité du Royaume demeurent des arguments majeurs, ils ne constituent plus l’unique moteur de son attractivité.

Le Maroc revendique désormais sa capacité à produire des composants complexes à haute précision, à renforcer la valeur ajoutée locale et à accompagner les grandes mutations technologiques qui redessinent l’industrie aéronautique.

Digitalisation des procédés industriels, automatisation, intelligence artificielle, fabrication additive, matériaux composites avancés ou encore exigences environnementales : autant de domaines dans lesquels les industriels implantés au Maroc accélèrent leur montée en gamme.

Le Royaume entend également saisir les opportunités offertes par la transition vers une aviation plus durable, qu’il s’agisse des systèmes électriques embarqués, des carburants durables d’aviation (SAF) ou encore des futures technologies liées à l’hydrogène.

Le capital humain, véritable moteur de la compétitivité

Cette montée en puissance repose également sur un investissement continu dans les compétences. Grâce notamment à l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA) et aux partenariats noués entre industriels, universités et établissements de formation, le Maroc forme chaque année des milliers de techniciens, opérateurs spécialisés et ingénieurs capables de répondre aux standards internationaux.

Cette disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée constitue aujourd’hui l’un des principaux arguments avancés par l’AMDIE auprès des investisseurs étrangers, dans un contexte mondial marqué par une forte tension sur les compétences industrielles.

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L’AMDIE, cheville ouvrière de la diplomatie économique

Au-delà des performances industrielles, la participation marocaine à Farnborough illustre la montée en puissance de la diplomatie économique du Royaume. À travers l’AMDIE, le Maroc déploie une stratégie proactive de prospection, d’accompagnement des investisseurs et de promotion des exportations, visant à consolider les chaînes de valeur existantes tout en attirant une nouvelle génération de projets technologiques.

Les nombreux échanges, rendez-vous d’affaires et perspectives de coopération enregistrés durant le salon viennent conforter la crédibilité du Royaume auprès des grands équipementiers internationaux et renforcent son image de partenaire industriel de long terme.

Un hub mondial en construction

À l’heure où les grands constructeurs cherchent à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et à rapprocher leurs capacités de production des principaux marchés, le Maroc apparaît comme l’une des destinations industrielles les plus compétitives de la région euro-méditerranéenne.

Stabilité politique, infrastructures logistiques de premier plan, réseau d’accords de libre-échange, zones industrielles spécialisées, montée en compétence du capital humain et accompagnement institutionnel : le Royaume dispose désormais des principaux leviers pour franchir une nouvelle étape.

Le bilan de Farnborough 2026 dépasse ainsi le simple exercice de visibilité internationale. Il confirme que le Maroc ne se positionne plus uniquement comme une base de production performante, mais comme un acteur capable de participer pleinement à la conception, à l’industrialisation et à l’innovation de l’aéronautique mondiale. Une ambition que l’AMDIE contribue à transformer, année après année, en réalité économique.