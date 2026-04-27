CIH Bank. Hassan Boulaknadal et Assia Benhida intègrent le conseil d’administration

À l’occasion de son Assemblée générale ordinaire prévue le 20 mai, CIH Bank s’apprête à renforcer son conseil d’administration avec deux profils de haut niveau. L’institution devrait entériner la nomination de Hassan Boulaknadal, actuel PDG de la CIMR et ancien de l’Office des changes, ainsi que d’Assia Benhida, administratrice indépendante et ex-associée chez PwC, marquant une nouvelle étape dans l’évolution de sa gouvernance.

CIH Bank s’apprête à franchir un cap important dans l’évolution de sa gouvernance. Réunie en Assemblée générale ordinaire le 20 mai 2026, la banque devrait entériner la nomination de Hassan Boulaknadal et Assia Benhida en qualité d’administrateurs indépendants, pour un mandat de six ans.

Actuel PDG de la CIMR et ancien responsable à l’Office des changes, Hassan Boulaknadal apporte une expertise reconnue dans les domaines de la régulation, de la gestion institutionnelle et des marchés financiers.

À ses côtés, Assia Benhida, administratrice indépendante et ancienne associée chez PwC, incarne une compétence pointue en matière de gouvernance, d’audit et de conseil stratégique. Son expérience internationale et sa connaissance approfondie des standards de conformité viennent renforcer la crédibilité du conseil d’administration.

Ces nominations interviennent dans un contexte de renouvellement partiel du conseil d’administration. Trois départs sont en effet actés. Houda Chafil a quitté ses fonctions d’administratrice après sa nomination en juillet 2025 en tant que Directrice Générale Adjointe en charge du pôle investissements et immobilier.

De son côté, Khalid Cheddadi, ancien PDG de la CIMR, se retire du conseil après avoir quitté ses fonctions exécutives en 2024. Enfin, Karim Chiouar, Directeur général délégué du groupe Holmarcom, arrive au terme de son mandat.

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Cap sur la finance intégrée et la diversification des revenus

Au-delà de ces évolutions humaines, CIH Bank poursuit une stratégie de transformation ambitieuse. La banque a récemment élargi son périmètre d’activité à travers l’acquisition de participations majeures dans deux filiales de CDG Capital.

D’une part, CDG Capital Gestion, spécialisée dans la gestion d’OPCVM, permet à CIH Bank de se positionner sur le segment porteur de la gestion d’actifs pour compte de tiers. D’autre part, CDG Capital Bourse vient renforcer son offre en intermédiation boursière, en intégrant des services de conseil en investissement et d’exécution sur les marchés financiers.

Cette stratégie de « finance intégrée » vise à réduire la dépendance aux revenus issus du crédit classique, en développant des activités à plus forte valeur ajoutée, notamment dans la banque d’investissement.

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Une levée de fonds pour soutenir l’expansion

Dans cette dynamique, CIH Bank prévoit également de renforcer ses fonds propres. Une Assemblée générale extraordinaire, convoquée le 22 mai 2026, doit autoriser une augmentation de capital pouvant atteindre 1,5 milliard de DH, prime d’émission comprise.

L’opération prévoit notamment une tranche réservée aux salariés, plafonnée à 250 millions de DH, traduisant une volonté d’associer les collaborateurs à la croissance du groupe. Le reliquat sera destiné au marché, afin de financer les nouvelles acquisitions et soutenir le développement des activités stratégiques.

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Des performances financières solides en toile de fond

Cette phase de transformation s’appuie sur des fondamentaux robustes. CIH Bank a enregistré un bénéfice net consolidé supérieur à 1,22 milliard de DH au titre de l’exercice 2025, dont une part groupe de 1,089 milliard de dirhams.

Fort de ces résultats, le conseil d’administration propose la distribution d’un dividende de 14 DH par action, pour un montant global avoisinant 498,5 millions de DH. Le paiement est prévu à partir du 1er juillet 2026.