Saham Bank lance MyFX, « première » application mobile de change au Maroc

Saham Bank franchit une nouvelle étape dans sa transformation digitale avec le lancement de MyFX, une solution électronique innovante dédiée aux opérations de change, désormais enrichie d’une application mobile.

«Avec MyFX, Saham Bank introduit la première application mobile de change de devises dans le pays», se félicite l’établissement dans un communiqué, assurant que ce projet illustre sa promesse «d’accompagner et d’accélérer les ambitions de ceux qui font avancer l’économie marocaine».

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Conçue pour les clients de la Salle des marchés, cette innovation permet aux entreprises de piloter leurs opérations en temps réel, en toute autonomie, directement depuis leur smartphone.

Une réponse adaptée à un contexte exigeant

Dans un environnement marqué par la volatilité des marchés, la rapidité d’exécution et l’accès à l’information sont devenus essentiels. MyFX répond à ces enjeux en offrant un accès direct, sécurisé et autonome au marché des changes marocain, depuis n’importe quel support connecté.

Développée spécifiquement pour les importateurs et exportateurs, MyFX propose un accès continu au marché des changes. Elle marque une avancée significative dans le secteur bancaire national.

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« Avec MyFX, nous offrons à nos clients une maîtrise totale de leurs opérations de change, en combinant technologie de pointe, transparence et réactivité. Cette innovation illustre concrètement notre engagement à transformer en profondeur l’expérience transactionnelle», déclare Larbi Mouline, DGA en charge de la Banque d’investissement.

Les fonctionnalités clés

• Cours en temps réel avec visibilité immédiate des conditions d’exécution

• Achat et vente de devises en toute autonomie

• Suivi des opérations avec export en Excel et PDF

• Chat intégré avec les experts de la banque + demandes de cotation (RFQ)

Une expérience fondée sur 4 piliers

• Simplicité : tout se fait en ligne, sans déplacement

• Rapidité : des opérations exécutées en temps réel

• Transparence : une vision claire des taux et conditions

• Accessibilité : 24h/24 et 5j/7 via web et mobile