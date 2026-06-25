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Agri Trade Maroc investit dans une nouvelle usine à Kénitra

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Agri Trade Maroc poursuit sa politique d’expansion régionale. En effet, la filiale du Groupe SCE (ex-Société des Fertilisants du Maroc) s’apprête à entamer la construction d’une usine de formulation et de fabrication de fertilisants à Atlantic Free Zone, dans la région de Kénitra.

Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 80 millions de dirhams et dédié aux activités liées à l’agro-business, ce nouveau projet vient renforcer le dispositif industriel et logistique d’Agri Trade Maroc, qui compte déjà trois unités de production à Jorf Lasfar, Agadir et, plus récemment, Meknès, ainsi qu’une base logistique à Kénitra, dotées d’une capacité de stockage cumulée de plus de 100.000 tonnes.

Rappelons qu’Agri Trade Maroc a été créée en 1997 dans le cadre d’un spin-off (scission d’activité) opéré par la SCE sur son activité de négoce et de distribution d’engrais, en joint-venture avec le norvégien Norsk Hydro, qui s’est retiré du capital quelques années plus tard.

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Dès lors, Agri Trade Maroc fait partie des distributeurs d’engrais et de semences les plus en vue au Maroc et a même survécu à la disparition de ses principaux concurrents, à savoir Charaf Corporation et Fertima (tous deux emportés par un mariage qui a mal tourné !).

Aujourd’hui, Agri Trade Maroc revendique un chiffre d’affaires autour de 500 millions de dirhams. En 2023, cette filiale du Groupe SCE a ouvert son capital à CDG Invest Growth (CIG), le bras armé du groupe CDG en private equity, qui y a injecté plus de 100 millions de dirhams pour soutenir un plan de développement ambitieux.

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