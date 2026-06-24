Best Milk: un bénéfice historique de 27,5 MDH

Alors que le Tribunal de commerce de Marrakech a récemment maintenu son plan de redressement en écartant toute perspective de mise en liquidation réclamée par certaines parties prenantes, la société Best Milk confirme sa sortie de l’ornière.

En effet, le laitier marrakchi peut s’enorgueillir d’avoir dégagé un résultat net positif inédit de 27,5 millions de dirhams, son premier bénéfice significatif après plus d’une décennie de redressement judiciaire acté sur fond de crise sociale et financière qui a failli mettre à genoux la société et mettre fin à quelque 800 emplois.

Ce redressement spectaculaire s’est fait avec les marques Le Bon Lait, Smoozy et Yogory, alors que le partenariat avec l’espagnol Candia n’a pas survécu aux difficultés qui ont eu pour point culminant mars 2014, lorsque le déficit de trésorerie avait atteint plus de 60 millions de dirhams.

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Aujourd’hui, après avoir connu plusieurs années de vaches maigres, Best Milk, qui est le 4e opérateur laitier du pays, semble avoir retrouvé le bon cap et trouvé la bonne formule pour préserver 500 emplois directs. Le prochain test pour la filiale à 100 % de Laitière Invest, la structure codétenue par le consortium public-privé constitué par Anouar Invest (groupe fondé par El Hachmi Boutgueray) et le groupe bancaire Crédit Agricole, est de sortir du redressement judiciaire et de préserver une fois pour toutes les 500 emplois résiduels (outre les milliers d’éleveurs de la région de Marrakech qui en dépendent également).