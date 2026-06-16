Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Dr. Ahmed Daoudi: la situation du marché de la volaille «est avant tout conjoncturelle»
Agadir: prochain cap de développement du groupe CIM Santé
Un livre pour définir «l’habitabilité» et les prérequis pour «un monde viable»
L’ONMT sur les traces des Lions de l’Atlas au Times Square
COM&TALK Agency rejoint l’International Public Relations Network
Mondial 2026: McDonald’s Maroc célèbre la passion du ballon rond
JAIDA et CHARI scellent un partenariat sur l’inclusion financière
Coupe du Monde 2026: le Maroc à l’heure de confirmer 
Maroc: la production industrielle baisse au T1-2026
Réouverture d’Ormuz et levée du blocus naval: Trump déclare que l’accord avec l’Iran est « finalisé »
Home ActualitésScannerAgadir: prochain cap de développement du groupe CIM Santé
Scanner

Agadir: prochain cap de développement du groupe CIM Santé

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Quelques mois après avoir acquis le foncier destiné à abriter son futur centre d’oncologie à Casablanca, le groupe CIM Santé lorgne l’élargissement géographique de son réseau d’établissements de soins. En effet, le groupe fondé en 1994 par le professeur et chirurgien cardiologue Assad Chaara a choisi Agadir comme prochaine étape de son extension régionale.

Avec un foncier déjà identifié et un programme d’investissement de plus de 200 millions de dirhams, le deuxième groupe de santé privé au Maroc vise à ajouter à son parc hospitalier quelque 200 lits, ce qui devrait lui permettre de dépasser dès 2027 la barre des 1.500 lits.

Cette nouvelle étape de développement se fera cette fois-ci par voie de croissance interne, alors que la dernière clinique ajoutée par CIM Santé à son portefeuille, à savoir la Clinique Al Farabi à Casablanca, une entité entièrement dédiée aux soins psychiatriques, avait été acquise par croissance externe auprès de ses fondateurs, le Dr Rachid Mekki Berrada et le Dr Réda Mohamed Mouffak.

Lire aussi | JAIDA et CHARI scellent un partenariat sur l’inclusion financière

Avec la future CIM Agadir, le groupe CIM Santé, qui compte aujourd’hui sept cliniques, dont le vaisseau amiral HPIC (Hôpital Privé International de Casablanca), lequel dispose à lui seul d’une capacité totale de 300 lits, poursuit son expansion.

Rappelons qu’en 2024, le groupe CIM Santé avait jeté son dévolu sur les deux cliniques marocaines du français Elsan (à la Ville Verte de Casablanca et à Settat) avant d’acquérir également la Clinique Al Farabi. Après cet effort de croissance externe, le groupe, présent à Rabat, Tanger, Marrakech, Settat et Casablanca, se tourne désormais vers la croissance interne pour poursuivre son développement.

Vous aimerez aussi

Digitalisation des services financiers: la dématérialisation de la quittance automobile à la traîne

Geely casse sa tirelire pour un showroom à Aïn Diab

Rabat: les inaugurations de nouveaux hôtels au pas de charge

Le belge STABEL Engineering renforce son activité au Maroc

Africa Feed & Food : une réorganisation de la présence à l’international

Aéronautique: Halmes Maroc passe sous le contrôle du français JOGAM