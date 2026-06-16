Agadir: prochain cap de développement du groupe CIM Santé

Quelques mois après avoir acquis le foncier destiné à abriter son futur centre d’oncologie à Casablanca, le groupe CIM Santé lorgne l’élargissement géographique de son réseau d’établissements de soins. En effet, le groupe fondé en 1994 par le professeur et chirurgien cardiologue Assad Chaara a choisi Agadir comme prochaine étape de son extension régionale.

Avec un foncier déjà identifié et un programme d’investissement de plus de 200 millions de dirhams, le deuxième groupe de santé privé au Maroc vise à ajouter à son parc hospitalier quelque 200 lits, ce qui devrait lui permettre de dépasser dès 2027 la barre des 1.500 lits.

Cette nouvelle étape de développement se fera cette fois-ci par voie de croissance interne, alors que la dernière clinique ajoutée par CIM Santé à son portefeuille, à savoir la Clinique Al Farabi à Casablanca, une entité entièrement dédiée aux soins psychiatriques, avait été acquise par croissance externe auprès de ses fondateurs, le Dr Rachid Mekki Berrada et le Dr Réda Mohamed Mouffak.

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Avec la future CIM Agadir, le groupe CIM Santé, qui compte aujourd’hui sept cliniques, dont le vaisseau amiral HPIC (Hôpital Privé International de Casablanca), lequel dispose à lui seul d’une capacité totale de 300 lits, poursuit son expansion.

Rappelons qu’en 2024, le groupe CIM Santé avait jeté son dévolu sur les deux cliniques marocaines du français Elsan (à la Ville Verte de Casablanca et à Settat) avant d’acquérir également la Clinique Al Farabi. Après cet effort de croissance externe, le groupe, présent à Rabat, Tanger, Marrakech, Settat et Casablanca, se tourne désormais vers la croissance interne pour poursuivre son développement.