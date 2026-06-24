Groupe Le Matin consacre le prochain «Morocco Today Forum» aux territoires

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Groupe Le Matin organise, le 24 juillet 2026 à Errachidia, la neuvième édition de sa Conférence internationale « Morocco Today Forum » (MTF), sous le thème : « Le Maroc des territoires : pour une émergence intégrée et inclusive ».

Organisé en partenariat avec le Conseil de la Région Drâa-Tafilalet, ce rendez-vous réunira responsables gouvernementaux, élus, experts, chercheurs, acteurs économiques et représentants de la société civile autour d’une ambition forte du Maroc : faire du développement territorial un levier d’émergence nationale, de cohésion sociale et de justice spatiale.

Cette édition s’inscrit, à l’instar des précédentes, dans la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui place le développement humain, l’équité territoriale et l’amélioration des conditions de vie des citoyens au cœur du projet de développement du Royaume.

Lire aussi | TPME et territoires en tête des priorités de la nouvelle direction de la CGEM

Si le Maroc a enregistré d’importantes avancées au cours des dernières décennies grâce à la réalisation de grands chantiers structurants et au déploiement de réformes majeures, des disparités territoriales persistent encore entre les régions et entre les espaces urbains et ruraux. Désenclavement, accès aux services publics, attractivité économique, emploi ou encore qualité du cadre de vie : les défis demeurent nombreux pour garantir à tous les citoyens les mêmes opportunités de développement, quel que soit leur territoire de résidence.

A l’aune de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré, le MTF 2026 propose d’ouvrir le débat sur les leviers permettant de construire une émergence plus équilibrée et plus inclusive, fondée à la fois sur la réduction des inégalités territoriales, la valorisation des potentialités propres à chaque région et l’accélération du développement local comme moteur de cohésion nationale et de prospérité partagée.

Trois panels pour un débat multidimensionnel

En plus des mots et discours d’ouverture, les travaux du Forum s’articuleront autour de trois grandes thématiques :

Panel 1 : De l’architecture à l’impact : la régionalisation avancée à l’aune des nouvelles orientations Royales

Ce panel examinera les nouvelles orientations de la régionalisation avancée et la mise en œuvre de la nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré. Les débats porteront notamment sur la gouvernance, le financement, le transfert des compétences et l’articulation entre les différents instruments de développement régional.

Lire aussi | Société : le Maroc enclenche une nouvelle ère du développement territorial intégré

Panel 2 : L’attractivité des territoires pour les citoyens et les entreprises: la formule pour un véritable changement

Le deuxième panel sera consacré à l’attractivité des territoires et aux conditions nécessaires pour faire émerger des régions avec des vocations claires, capables d’attirer les investissements, de créer de l’emploi et d’offrir aux citoyens un cadre de vie de qualité. Les échanges aborderont les enjeux de mobilité, de désenclavement, d’accès aux services essentiels, de climat des affaires et de valorisation des atouts propres à chaque territoire.

Panel 3 : Le digital et l’IA au service de l’humain et de la gouvernance : pour une révolution du service public et de son pilotage

Le troisième panel explorera le potentiel du digital et de l’intelligence artificielle comme accélérateurs du développement territorial. Les intervenants examineront notamment les opportunités offertes par les technologies numériques pour améliorer l’accès aux services publics, renforcer l’efficacité de l’action publique et réduire les fractures territoriales.

Lire aussi | Nomination à la tête des GST: territorialisation de la santé

Un MTF à grande symbolique à Errachidia

Le choix d’Errachidia revêt une portée symbolique particulière. Chef-lieu de la région Drâa-Tafilalet, la ville se situe au cœur d’un territoire qui concentre de nombreux atouts et difficultés qui seront débattus lors du Forum : diversité géographique, défis liés à l’eau, à la mobilité et à l’attractivité, mais aussi richesse patrimoniale, potentiel économique et opportunités de développement. À bien des égards, Drâa-Tafilalet incarne le « Maroc des territoires » que cette édition entend mettre en lumière.

À travers cette nouvelle édition, le Morocco Today Forum ambitionne de contribuer à la réflexion nationale sur les conditions d’une émergence plus équilibrée, où le développement se mesure autant par la performance économique que par son impact concret sur la vie quotidienne des citoyens, quel que soit le territoire où ils vivent.