Zone Industrielle de Bouknadel: dernière ligne droite avec le lancement des travaux d’extension

Décidée depuis un moment déjà et annoncée récemment comme imminente par le Chef du gouvernement, l’extension de la zone d’accélération industrielle de Bouknadel prend enfin forme. En effet, Rabat Région Emergence, la société de développement locale (SDL) relevant de la Région Rabat-Salé-Kénitra, s’apprête à lancer l’appel d’offres pour la construction et l’aménagement de la nouvelle tranche qui viendra étoffer l’offre de cette zone industrielle entrée en service en 2022 avec une première phase de 28 hectares.

Aussi, la société de développement locale en charge de la gestion des projets structurants dans la région Rabat-Salé-Kénitra dont les zones industrielles et le futur parc de la Cité du Gaming, attend la validation incessante de ses études d’impact environnemental, dernière étape avant l’obtention du permis de lotir pour l’extension qui devra, à son aboutissement en fin 2026, renforcer significativement l’offre en foncier industriel dans cette zone qui a connu un grand succès commercial à son lancement grâce à sa position géographique avantageuse, à mi-chemin entre Rabat et Kénitra et idéalement desservie par l’autoroute A1 via la route nationale.

Ce lancement imminent par Rabat Région Emergence, vient clore plusieurs mois d’incertitudes dus au retard de l’adoption du plan de zonage ainsi qu’à des démarches d’expropriation pour la libération de l’assiette foncière du projet.

Rappelons, que la Région Rabat-Salé-Kénitra s’active depuis quelques années à s’ériger en pôle d’attraction important pour les investissements industriels, contribuant au développement économique régional et à la création d’emplois, notamment au travers le lancement de zones d’industrielles de nouvelle génération, à l’instar des zones d’accélération industrielle de Bouknadel ou Ain Johra (déjà opérationnelles) ou celles en gestion (comme celle de Skhirat).