Les hypermarchés Marjane s’implantent à Ouarzazate

Marjane Group a inauguré, mercredi 11 février, son premier hypermarché à Ouarzazate, le 44e au niveau national, en concrétisation de sa volonté d’accompagner le développement de villes à fort potentiel régional, économique et touristique.

À travers cette ouverture, le groupe réaffirme, dans un communiqué son ambition de servir les clients sur l’ensemble du territoire national, avec un même niveau d’exigence en matière de qualité de service et d’expérience client. Situé en plein centre-ville, cet hypermarché de nouvelle génération dispose d’un parking dédié de 200 places et d’horaires adaptés aux habitudes des habitants.

«L’ouverture de notre hypermarché à Ouarzazate traduit l’engagement durable de Marjane Group en faveur du développement local, à travers un investissement de 130 millions de dirhams. Notre priorité est d’offrir aux habitants de Ouarzazate une expérience d’achat moderne, de proximité, avec une attention particulière portée à la qualité et l’accessibilité des produits ainsi qu’à un service client aux standards les plus exigeants. » déclare Mhamed Chlyeh, Directeur Général de Marjane.

Marjane Ouarzazate permettra la création d’environ 200 emplois directs et indirects, avec une priorité accordée au recrutement local, contribuant ainsi à l’insertion professionnelle et à la dynamique économique de la région.

Les équipes bénéficient d’un accompagnement structuré et de programmes de formation axés sur la qualité, la sécurité et le service client, s’appuyant notamment sur Marjane Academy, le centre de formation d’excellence du groupe.

Soutien aux filières locales

Le nouvel hypermarché propose une large variété de produits, notamment sur l’électroménager, l’habillement et l’art de la table, des prix compétitifs, des produits frais de qualité FILIERE M et une expérience d’achat pensée pour répondre aux attentes des clients de Ouarzazate, tout en contribuant à l’amélioration de leur pouvoir d’achat.

Une place importante est accordée aux produits locaux, aux coopératives et aux fournisseurs régionaux, dans une logique de soutien à l’économie territoriale et de valorisation des savoir-faire locaux.

Conçu selon un nouveau concept Marjane, le magasin intègre les standards modernes du groupe et s’inscrit dans sa stratégie de développement durable et d’efficacité énergétique. Le site est aligné sur les engagements environnementaux du groupe, notamment en matière de sécurité alimentaire, à travers des standards internationaux et des audits externes. Il est par ailleurs prévu que le magasin de Ouarzazate soit alimenté en énergie solaire, dans la continuité de la stratégie énergie propre de Marjane Group.