Régions

Tanger: le transport urbain confié au Groupe CTM

by Challenge
written by Challenge
Crédit DR

La Compagnie de Transports au Maroc (CTM) annonce que le groupement CTM/Transdev s’est vu confier le contrat de gestion déléguée du service public de transport par bus à Tanger par le Conseil de l’Établissement de Coopération Intercommunale Al Boughaz (ECI Al Boughaz).

Le nouveau parc, composé de 280 bus dotés de systèmes embarqués modernes et innovants, a été officiellement mis en service, dimanche 14 décembre, dans la ville du Détroit, ainsi que dans les communes relevant du périmètre du groupement intercommunal « Al Boughaz ».

La gestion opérationnelle sera assurée par Issal Tanger, filiale de CTM, qui exploitera l’ensemble du réseau de transport urbain et périurbain de la ville de Tanger, incluant également le service BHNS et ce, pour une durée de 10 ans, indique le Groupe dans un communiqué.



Dès le démarrage, Issal Tanger déploie des autobus neufs couvrant toutes les lignes urbaines et périurbaines, garantissant ainsi la continuité et la montée en qualité du service public, conformément aux engagements pris avec l’autorité délégante.

Cette attribution s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe CTM visant à renforcer sa position d’acteur de référence dans la mobilité urbaine au Maroc et à accompagner les collectivités locales dans la modernisation de leurs services de transport. Le Groupe CTM pilote aujourd’hui 3 filiales opérationnelles dédiées au transport urbain, Issal Madina (Tétouan), Issal Fès et désormais Issal Tanger.



La cérémonie de lancement du nouveau parc a été présidée par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, en présence du président du Conseil régional, du président de la commune de Tanger et de plusieurs responsables locaux. Ces bus ont été acquis et équipés par la société Tanja Mobilité, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de gestion déléguée du transport public par bus.

