Coupe arabe: le Maroc en finale au terme d’un match maîtrisé face aux Émirats

La sélection marocaine A’ s’est qualifiée pour la finale de la Coupe arabe de football (Qatar-2025), en s’imposant sur le score de 3-0 face aux Émirats arabes unis, lors de la demi-finale disputée lundi au Stade international Khalifa d’Al Rayyan.

Solides et disciplinés, les Marocains ont fait la différence grâce à leur efficacité offensive et aux choix tactiques judicieux de Tarik Sektioui.

Les Lions de l’Atlas ont signé une très belle victoire au terme d’un match maîtrisé, malgré une entame sous pression. Les Émiratis, entreprenants dès les premières minutes et auteurs de plusieurs occasions franches en deuxième période, n’ont toutefois jamais réussi à concrétiser leurs actions.

Après avoir longtemps résisté aux assauts adverses, les Lions de l’Atlas ont ouvert le score à la 28e minute par Karim El Berkaoui, auteur d’une superbe tête. Les changements opérés en seconde période ont apporté un nouvel élan à l’équipe nationale, qui a progressivement pris le contrôle du match.

Lire aussi | CAN Maroc-2025 : Walid Regragui dévoile la liste des Lions de l’Atlas

Lancé en fin de rencontre, Abderrazak Hamdallah a profité d’une passe décisive d’Achraf El Mahdioui (83e) avant de sceller définitivement le score dans le temps additionnel (90e+2), d’un geste plein de sang-froid illustrant toute l’expérience d’un buteur chevronné.

En finale, prévue le 18 décembre au Stade Lusail, les hommes de Tarik Sektioui affronteront le vainqueur de la seconde demi-finale opposant l’Arabie saoudite d’Hervé Renard à la Jordanie de Jamal Sellami.