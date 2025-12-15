Afrobarometer: la confiance des Marocains dans le système judiciaire à des niveaux records

La confiance des Marocains envers le système judiciaire a fortement augmenté ces dernières années, a révélé une récente enquête du réseau panafricain Afrobarometer.

Près des trois quarts (73%) des Marocains disent faire « partiellement confiance » ou « beaucoup confiance » aux tribunaux, soit plus du double de la proportion enregistrée en 2013 (34%), souligne l’enquête intitulée « Au Maroc, la confiance aux tribunaux se renforce, mais l’accès à l’aide juridictionnelle demeure un défi ».

Concernant l’impartialité de la justice, l’équipe d’Afrobarometer au Maroc, qui s’est entretenue avec 2.400 adultes marocains en janvier 2024, signale que près des trois quarts des répondants disent se sentir confiants que les gens ordinaires peuvent obtenir justice devant les tribunaux.

Lire aussi | Adouls: une réforme historique qui modernise en profondeur la profession

En revanche, le coût des procédures judiciaires et de l’assistance juridique représente un obstacle particulièrement fréquent pour les résidents ruraux et les citoyens les moins instruits et les plus pauvres, fait-on observer.

L’enquête indique également que moins de la moitié des répondants (45%) pensent pouvoir supporter les frais d’une action en justice, alors qu’une part importante des citoyens pensent ne pas pouvoir trouver (36%) ou se permettre (48%) le soutien juridique nécessaire pour intenter une action en justice.

Bien que les services d’aide juridique puissent offrir des services gratuits ou à prix réduit aux personnes admissibles, seulement 31% des répondants disent connaître les services d’aide juridique disponibles dans leur communauté, poursuit-on.

Lire aussi | Influenceurs et responsabilité numérique : quand la course au buzz vire à la menace toxique

Par ailleurs, l’enquête montre qu’une large majorité des Marocains (7 sur 10) estiment que la peine de mort est une juste punition pour les personnes qui commettent les crimes les plus graves, comme le meurtre.

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie.