Maroc: les opérateurs télécoms sommés par la Justice de bloquer les sites de paris illégaux

La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) a eu gain de cause contre les plateformes de paris en ligne non autorisées, suite à une décision de justice sommant les opérateurs télécoms dans le Royaume à bloquer ces sites illégaux, sous la contrainte de sanctions financières.

Selon nos confrères de Medias24, le juge des référés (tribunal du Commerce de Casablanca) a ordonné, lundi 12 janvier 2026, le blocage immédiat de plusieurs sites étrangers de paris accessibles depuis le Maroc, suite à une saisine de la MDJS. Les opérateurs télécoms sont ainsi tenus d’appliquer des mesures de blocage de type DNS/IP contre des plateformes comme 1xBet, Betwinner, Melbet, Linebet, Stake, Betway, Mostbet et Sportsbet.

Lire aussi | La société des paris 1xBet opère «illégalement» au Maroc, dénonce Lekjaa

Assortie d’une astreinte de 10.000 dirhams par jour de retard d’exécution pour les opérateurs télécoms, la décision concerne également des sites intermédiaires locaux soupçonnés de faciliter les dépôts et retraits de fonds au profit de plateformes étrangères, en s’appuyant sur des comptes bancaires nationaux et des numéros de téléphone locaux.

La MDJS, qui dispose légalement du monopole sur l’organisation et l’exploitation des paris sportifs, a dressé, le 15 décembre 2025, un constat par huissier de justice, documentant l’accessibilité et le fonctionnement effectif de quinze plateformes de paris en ligne depuis le territoire marocain.

