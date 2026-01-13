Soufiane El Bakkali reconduit son partenariat avec TGCC

Soufiane El Bakkali, champion du monde et olympique du 3.000m steeple, a annoncé la reconduction de son partenariat avec TGCC (Travaux Généraux de Construction de Casablanca), officialisant la poursuite de sa collaboration avec l’un des leaders du secteur du BTP au Maroc.

Le contrat, signé avec le président du groupe Mohamed Bouzoubaâ, témoigne de la solidité des liens de confiance entre les deux parties, qui portent haut les couleurs nationales dans leurs domaines respectifs. En effet, El Bakkali s’impose comme la star absolue de l’athlétisme marocain depuis plusieurs années, tandis que TGCC est un acteur majeur des mégaprojets d’infrastructures au Maroc.

Le renouvellement de ce partenariat s’inscrit dans le cadre du soutien apporté par l’entreprise aux efforts déployés par le champion sportif en vue de préparer les échéances à venir dans les meilleures conditions, à leur tête les Jeux olympiques d’été 2028 à Los Angeles, aux Etats-Unis, qui cristallisent les aspirations de l’athlète.

Ce soutien constitue une importante motivation morale et matérielle, qui permettra de se concentrer davantage sur la préparation physique et technique et d’élever la cadence des entraînements, afin d’obtenir de bons résultats et d’honorer le sport marocain sur la scène internationale, a écrit Soufiane El Bakkali sur son compte Instagram.

L’athlète a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance à TGCC et à son président, Mohamed Bouzoubaâ, pour leur confiance et leur soutien continu, considérant ce partenariat comme un pilier essentiel de ses plans pour atteindre les objectifs fixés.