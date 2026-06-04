Yassine Hasnaoui, voix de MFM Radio, décroche un doctorat avec une thèse sur la gestion des crises sanitaires

Le journaliste et animateur de l’émission politique « Face à Face » sur MFM Radio, Yassine Hasnaoui, a franchi une nouvelle étape dans son parcours académique et professionnel. Le 15 mai 2026, il a soutenu avec succès une thèse de doctorat consacrée à la gestion financière des services publics en période de crise sanitaire,

un sujet au cœur des grands enjeux de gouvernance et de souveraineté sanitaire au Maroc.

C’est dans l’enceinte de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Souissi de l’Université Mohammed V de Rabat que Yassine Hasnaoui a soutenu, vendredi 15 mai 2026, sa thèse de doctorat en sciences juridiques et politiques.

Le journaliste de MFM Radio a présenté un travail intitulé : « La gestion financière des services publics en temps de crises sanitaires – le ministère de la Santé comme modèle », réalisé sous la direction du professeur El Abbas El Ouardi.

Cette recherche s’inscrit dans une réflexion approfondie sur les mutations qu’a connues la gouvernance publique durant la pandémie de Covid-19 et les défis auxquels les institutions sanitaires ont été confrontées.

Une réflexion sur les finances publiques en période de crise

A travers cette thèse, Yassine Hasnaoui s’est penché sur les mécanismes de gestion financière des services publics dans des contextes exceptionnels, avec un focus particulier sur le ministère de la Santé.

Le travail analyse notamment les questions liées à la flexibilité budgétaire, à la rapidité des processus décisionnels ainsi qu’aux mécanismes de contrôle et de redevabilité en période d’urgence sanitaire.

Dans un contexte mondial marqué par les débats autour de la souveraineté sanitaire et de la résilience des systèmes publics, cette recherche apporte un éclairage académique sur les capacités d’adaptation de l’État face aux crises majeures.

La soutenance s’est déroulée devant un jury composé de plusieurs éminents universitaires marocains.

Le professeur Abdelhafid Edmino a assuré la présidence du jury, aux côtés notamment des professeurs Rachid Benaïach, Jaouad Nouhi, Mohamed Taleb et Azzeddine Khamrich.

Les échanges scientifiques ont donné lieu à un débat académique dense autour des enjeux de gouvernance financière, de modernisation des services publics et

de gestion des situations d’urgence.

À l’issue des délibérations, le jury a accordé à l’unanimité à Yassine Hasnaoui le titre de docteur en droit avec la mention « Très honorable », saluant la qualité méthodologique et analytique de ses travaux.

Entre journalisme, communication et recherche académique

Cette réussite académique vient enrichir un parcours déjà marqué par une forte présence dans les médias et la communication.

Titulaire d’une licence en droit public et sciences politiques de l’Université Hassan Ier de Settat ainsi que d’un master en droit et politiques environnementales de l’Université Hassan II de Casablanca, Yassine Hasnaoui conjugue depuis plusieurs années activités académiques, communication stratégique et pratique journalistique.

Outre son rôle d’animateur de l’émission politique « Face à Face » sur MFM Radio, il est également président-directeur général de BRIGHT SPOT PR et directeur de publication du média Zone24 en langues arabe et française.

MFM Radio met en avant une figure montante du débat public

A travers cette distinction universitaire, c’est aussi l’image d’un journalisme engagé dans la réflexion intellectuelle et le débat public qui se dessine.

Figure connue des auditeurs de MFM Radio pour ses analyses politiques et ses entretiens de fond dans « Face à Face », Yassine Hasnaoui renforce ainsi son positionnement à la croisée des médias, de la recherche et des politiques publiques.

Sa thèse intervient à un moment où les questions de gouvernance sanitaire, d’efficacité des dépenses publiques et de préparation aux crises futures occupent une place centrale dans les politiques publiques marocaines.

Cette contribution académique pourrait ainsi nourrir les réflexions nationales autour de la réforme des finances publiques et de la modernisation du système de santé du Royaume.