Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Smeia dévoile la berline électrique XPENG P7+
Reda Hilali (Wafa Gestion) au 11e rang des meilleurs gestionnaires d’actifs dans la région MENA
Mondial 2026: les Lions de l’Atlas ont regagné le Royaume
Marques chinoises : M-AUTOMOTIV lance GAC et présente Hyptec, bientôt disponible
Éducation, résilience, innovation… la Fondation OCP sur tous les fronts
Farid Mezouar: «Il est temps de moderniser la gestion du patrimoine»
Baccalauréat 2026 au Maroc : un taux de réussite record
Les Lions de l’Atlas de retour à Rabat ce dimanche
La nouvelle Peugeot 308 fait son entrée sur le marché marocain
Houda Skali intègre le Directoire de RISMA
Home MagazineSociétéÀ quoi ressemblerait la population marocaine en 2060 ?
Société

À quoi ressemblerait la population marocaine en 2060 ?

by Challenge
written by Challenge
Crédit: DR.

En 2060, la population marocaine passerait de 36,8 millions d’habitants en 2024 à 43,3 millions en 2060, soit une hausse d’environ 17,8%. Une progression qui s’accompagnerait d’un net ralentissement du rythme de croissance, avec un taux annuel tendant vers zéro, contre 0,7% en 2024.

C’est le scénario envisagé par le Haut-Commissariat au Plan, à la lumière des résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2024. En effet, les statisticiens du HCP ont procédé à l’actualisation des projections démographiques pour le Maroc, en intégrant les données récentes sur la fécondité, la mortalité ainsi que les migrations internes et internationales.

Ainsi, la croissance globale de la population marocaine masque des dynamiques territoriales contrastées. La population urbaine connaîtrait une expansion soutenue, atteignant près de 32,5 millions de personnes en 2060, soit environ trois quarts de la population totale, tandis que la population rurale reculerait progressivement pour s’établir autour de 10,8 millions.

Lire aussi | Épargne: les placements existent, mais les épargnants sont toujours livrés à eux-mêmes

Cette évolution accentuera les défis liés à l’urbanisation et appellent des politiques publiques adaptées pour répondre à la demande croissante en logement, infrastructures et services sociaux, tout en limitant les déséquilibres territoriaux, estime le HCP dans sa nouvelle étude.

Parallèlement, le recul de la population rurale souligne la nécessité de renforcer le développement rural, afin d’améliorer les conditions de vie, de maintenir les populations, en particulier les jeunes, et de valoriser les ressources locales, dans l’objectif de préserver l’équilibre social et territorial.

La baisse supposée de la fécondité entraînera une diminution significative des effectifs de la population jeune, en particulier en âge préscolaire et scolaire, offrant une opportunité pour réorienter les politiques éducatives vers l’amélioration de la qualité et de la performance du système de formation.

Lire aussi | La réforme du HCP franchit une première étape au Parlement

De ce fait, la population préscolaire devrait diminuer de 23,8% passant de 1,25 millions en 2024 à 0,96 millions en 2060, tandis que les enfants en âge d’être scolarisés au primaire diminueraient de 27%, passant de 4,16 millions à 3,04 millions. De même, le nombre d’enfants correspondant au premier cycle du fondamental connaîtrait une baisse de 22,9%, passant de 2,08 millions à 1,61 millions.

Parallèlement, la population en âge d’activité, estimée à 22,08 millions en 2024, poursuivrait sa progression de manière modérée pour atteindre 24,96 millions en 2060, soit une hausse de 13,1%. Cette évolution serait toutefois inégalement répartie selon le milieu de résidence.

La population active augmenterait en milieu urbain, portée par l’exode rural et passerait de 14,2 à 19,1 millions (34,4%), tandis que le milieu rural enregistrerait un recul de ses effectifs actifs de 7,9 millions à 5,9 millions. Cette dynamique exercerait une pression accrue sur le marché du travail, en particulier dans le milieu urbain.

Lire aussi | Haute Autorité de la santé: le gouvernement nomme les membres du conseil et lance l’opérationnalisation de l’institution

Par ailleurs, les jeunes âgés de 18 à 24 ans, futurs entrants sur le marché de travail, connaîtraient une légère baisse de leur effectif, passant de 3,89 millions à 3,77 millions, soit une diminution de 3,1% entre 2024 et 2060.

Le principal fait démographique des prochaines décennies réside dans l’accélération du vieillissement de la population. En effet, les personnes âgées de 60 ans et plus verraient leur effectif plus que doubler, passant de 5 millions en 2024 à près de 10,9 millions vers 2060.

A cet horizon, les personnes âgées représenteraient près d’un quart de la population totale. Cette évolution entraînerait une hausse du rapport de dépendance et soulèverait d’importants défis, notamment en matière de financement des retraites, de prise en charge sanitaire et de maintien des solidarités familiales et intergénérationnelles. De plus, quel que soit le scénario retenu, le vieillissement démographique s’impose comme une tendance structurelle et durable.

En somme, les projections démographiques mettent en évidence la nécessité de politiques publiques anticipatives, intégrant le développement rural, la maîtrise de l’urbanisation, l’adaptation du marché du travail et la réforme des systèmes de protection sociale, afin de garantir un développement économique et social équilibré et pérenne.

Vous aimerez aussi

Baccalauréat 2026 au Maroc : un taux de réussite record

Karamah 2026: Fès fête la dignité humaine

Le Maroc revient définitivement à l’heure GMT dès la fin de l’été

Yassine Hasnaoui, voix de MFM Radio, décroche un doctorat avec une thèse sur...

Réformes : comment l’UNICEF accélère la transformation des droits de l’enfant au Maroc

«Chikaya Santé»: une version modernisée pour dénoncer les dépassements