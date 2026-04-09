Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
InsurTech Maroc: le plaidoyer de la BAD…
Les pharmaciens protestent en masse contre l’avis du Conseil de la Concurrence
COPAG et sa marque Jaouda décrochent 4 prix aux Impériales
Produire ou subir l’intelligence ? L’EMI s’interroge sur la souveraineté technologique
La CGEM et Endeavor réunissent l’écosystème de la tech à Marrakech
A2ME Industrie lance une nouvelle unité de production à Tanger Med
L’ONMT explore les moyens d’augmenter l’attractivité de l’Oriental
E-paiements: Al Barid Bank et Chari signent un partenariat stratégique
Le Maroc et l’UE veulent booster leur coopération en matière du numérique
Le gaming a le vent en poupe au GITEX Africa
Home MagazineSociétéLes pharmaciens protestent en masse contre l’avis du Conseil de la Concurrence
Société

Les pharmaciens protestent en masse contre l’avis du Conseil de la Concurrence

by Challenge
written by Challenge

Des milliers de pharmaciens ont convergé, jeudi 9 avril, vers la capitale Rabat pour protester devant le siège du Conseil de la Concurrence, qui a émis dernièrement un avis contesté privilégiant l’ouverture du capital des officines aux non-professionnels du secteur.

A l’appel de la Confédération des syndicats de pharmaciens du Maroc (CSPM), les protestataires ont crié haut et forme leur rejet de la réforme défendue par le Conseil, considérant qu’elle porte préjudice à l’indépendance de leur profession et à leur mission de santé publique.

Le président du CSPM, le Dr. Mohamed Lahbabi, a déclaré que l’avis en question «risque de fragiliser l’équilibre du secteur au profit d’acteurs financiers», en ce sens que l’ouverture du capital pourrait favoriser une concentration économique au détriment du maillage territorial actuel.

Lire aussi | Pharmacie d’officine: la fin d’un modèle économique ?

«Au lieu de renforcer la concurrence, cette recommandation pourrait conduire à une concentration du marché entre les mains d’opérateurs disposant d’importantes capacités d’investissement», a-t-il insisté, au nom des participants à cette mobilisation.

Selon l’analyse d’un professionnel, la réforme envisagée va fragiliser le modèle économique des pharmacies d’officine, dans la mesure où le nouveau marché sera dominé par des chaînes de pharmacies avec un pharmacien comme simple salarié, et à côté des pharmacies indépendantes qui, à terme, risquent de disparaître (100 pharmacies indépendantes disparaissent chaque année en France).

Dans son avis consacré au fonctionnement du marché pharmaceutique, le Conseil de la Concurrence propose «d’assouplir progressivement le monopole de propriété» dont bénéficient aujourd’hui les pharmaciens. Le Conseil estime également que l’entrée d’investisseurs privés pourrait contribuer à moderniser les infrastructures, améliorer l’organisation du secteur et favoriser l’émergence de nouveaux modèles économiques.

Lire aussi I Dr. Mohammed Chattou: «L’ouverture du capital des pharmacies d’officine aux investisseurs non pharmaciens ne fera qu’aggraver la situation économique et financière des pharmaciens»

Le Maroc compte aujourd’hui plus de 15.000 pharmaciens, avec un chiffre d’affaires estimé à près de 13 milliards de dirhams. sur un volume global d’environ 25 milliards de dirhams pour l’ensemble de la chaîne du médicament, y compris l’industrie pharmaceutique, les grossistes-répartiteurs et la distribution.

Vous aimerez aussi

Le gouvernement tient l’une de ses promesses dans la Santé

Terres Soulaliyates: sortez les calculettes, le décret est arrivé

Banque: l’enfer du rouge…

Amina Jemaaoui : «Pour moi, la prévention est un pacte social indispensable pour...

Les banques déclarent lundi 23 mars jour férié

Femmes et Islam: entre texte et contexte