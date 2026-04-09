COPAG et sa marque Jaouda décrochent 4 prix aux Impériales

COPAG et sa marque phare Jaouda ont réalisé une moisson remarquable aux Impériales 2026, rendez-vous annuel incontournable récompensant l’innovation et l’impact dans la communication et le marketing au Maroc. Il s’agit de quatre distctions: Prix d’honneur (President of the Jury Award) pour la campagne « Ma Menach 2 », Advertiser of the Year 2026 (Titre Suprême), Marketer of the Year 2026 (Titre Suprême) et Best User Generated Content.

« Ces quatre distinctions ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le reflet d’une stratégie marketing construite dans la durée, portée par la conviction qu’une marque forte se bâtit à travers des campagnes qui créent un véritable lien avec les audiences, fondé sur la proximité, la justesse du propos et l’authenticité de la parole de marque », se félicite l’entreprise dans un communiqué.

La campagne Ma Menach 2 en est l’illustration la plus saisissante. Lorsque la blessure d’Achraf Hakimi est venue bousculer les plans, COPAG et son agence partenaire ont fait le choix courageux de ne pas contourner l’obstacle, mais de le placer au cœur même du récit. Ce pari, aussi audacieux qu’humain, a donné naissance à une campagne portée par l’émotion, la résilience et la fierté nationale.

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Le Président du jury a tenu à distinguer personnellement cette campagne pour sa capacité à transformer la blessure d’Achraf Hakimi en une force narrative. Là où d’autres auraient reculé, Jaouda a choisi d’avancer, faisant de l’adversité le cœur battant d’une campagne émouvante et touchante à tous points de vue, qui a su résonner avec sincérité auprès de l’ensemble des Marocains.

Une vision pour une réussite collectove

COPAG a salué, à cette occasion, la vision stratégique portée au plus haut niveau par son président Moulay M’hamed Loultiti, ainsi que par so directeur général Mounir Arous, dont l’intérêt particulier accordé au marketing a constitué le socle de cette dynamique de rayonnement.

Le groupe se félicite aussi du travail passioné des équipes marketing, dont la reconnaissance aux Impériales 2026 reflète l’engagement et la dynamique marketing engagée avec conviction au sein de COPAG. Les résultats obtenus sont le fruit d’une collaboration exemplaire entre toutes les parties prenantes ayant contribué à faire rayonner la marque Jaouda.

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Les titres d’Advertiser of the Year et de Marketer of the Year 2026, conjugués au Best User Generated Content et au President of the Jury Award, consacrent une performance globale qui place COPAG et Jaouda parmi les acteurs les plus influents et les plus inspirants de la communication marocaine contemporaine.