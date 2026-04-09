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Produire ou subir l’intelligence ? L’EMI s’interroge sur la souveraineté technologique

by Challenge
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Crédit: DR.

L’École Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) s’apprête à accueillir, le 16 avril 2026, une conférence nationale autour d’un enjeu devenu central : la souveraineté technologique et intellectuelle.

Organisée par le comité du Forum EMI-Entreprises, cette rencontre intervient en prélude à la 32e édition du Forum, prévue les 20 et 21 mai 2026, qui devra servir de cadre de réflexion et de dialogue autour des mutations profondes qui redéfinissent aujourd’hui les équilibres économiques et géopolitiques mondiaux.

Intitulée « 48H pour la souveraineté : produire ou subir l’intelligence ?», cette conférence-débat met en lumière une interrogation fondamentale : dans un contexte de concentration des technologies entre les mains d’acteurs globaux, les nations peuvent-elles encore maîtriser leur destin technologique ?

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Face à l’essor de l’intelligence artificielle, des données massives et des infrastructures numériques, la capacité à produire et valoriser l’intelligence scientifique devient un levier essentiel de compétitivité, d’indépendance et de rayonnement international.

À travers cette initiative, le Forum EMI-Entreprises ambitionne de réunir un écosystème riche et diversifié : décideurs publics, industriels, chercheurs, entrepreneurs et étudiants. Ensemble, ils seront appelés à débattre des défis liés à la souveraineté numérique et à identifier les leviers permettant aux pays émergents, notamment le Maroc, de s’imposer dans la nouvelle économie de la connaissance.

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Plusieurs axes structureront les échanges :

• Les enjeux géopolitiques et économiques de l’intelligence artificielle,

• Le rôle des données et des infrastructures numériques comme nouveaux instruments de puissance,

• La formation des talents et le développement du capital humain, ainsi que la coopération internationale dans la construction d’écosystèmes technologiques souverains.

Depuis plus de trois décennies, le Forum EMI-Entreprises s’impose comme un rendez-vous incontournable, réunissant chaque année des milliers d’étudiants et de professionnels. La précédente édition a notamment rassemblé plus de 190 entreprises, attiré plus de 20 000 visiteurs et bénéficié d’une large couverture médiatique.

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