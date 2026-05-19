AI:Casablanca: le Maroc veut ouvrir le débat sur l’avenir du travail à l’ère de l’intelligence artificielle

Le 23 mai 2026, le Four Seasons Casablanca accueillera la première édition de AI:Casablanca, une conférence internationale consacrée aux mutations du travail provoquées par l’intelligence artificielle. Organisé par Morocco Business Catalysts, l’événement réunira experts mondiaux, entrepreneurs, startups marocaines, investisseurs, étudiants et jeunes talents autour des grands bouleversements économiques, technologiques et humains déjà en cours. Au-delà des conférences et panels, cette rencontre ambitionne aussi de positionner Casablanca comme un hub régional de réflexion, d’innovation et d’investissement autour de l’IA.

Alors que l’intelligence artificielle bouleverse progressivement les modèles économiques, les métiers et les organisations, Casablanca s’apprête à accueillir un événement d’envergure internationale entièrement dédié à cette transformation. Baptisée « AI:Casablanca Human Work in the AI Era », cette conférence se tiendra le samedi 23 mai 2026 au Four Seasons Casablanca avec l’ambition d’ouvrir un débat concret sur l’avenir du travail dans un monde de plus en plus façonné par les technologies intelligentes.

Porté par Morocco Business Catalysts, l’événement réunira dirigeants d’entreprises, entrepreneurs technologiques, investisseurs, responsables institutionnels, experts internationaux, startups marocaines ainsi qu’une large communauté d’étudiants et de jeunes diplômés. Les organisateurs veulent créer un espace de réflexion mais aussi d’action autour des transformations qui touchent déjà l’industrie, la finance, la santé, l’éducation ou encore les services.

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L’un des objectifs affichés de cette première édition est justement de permettre aux entreprises et aux jeunes talents marocains d’anticiper les mutations à venir plutôt que de les subir. « L’intelligence artificielle n’est plus un sujet de prospective. Elle transforme déjà la manière dont nous travaillons, décidons, produisons et apprenons », explique Mohamed Elfane, cofondateur d’AI:Casablanca et vice-président exécutif de Morocco Business Catalysts.

Pour les organisateurs, l’enjeu dépasse largement le simple cadre technologique. Il s’agit désormais de préparer les entreprises, les institutions mais aussi les jeunes générations à une nouvelle réalité économique où l’IA devient un levier stratégique de compétitivité et d’innovation.

« AI:Casablanca a été conçu pour aider les dirigeants, les entrepreneurs, les talents et la jeunesse à ne pas subir cette transformation, mais à la comprendre, l’anticiper et la saisir comme une opportunité », poursuit Mohamed Elfane.

La conférence réunira plusieurs personnalités internationales reconnues dans l’univers de l’intelligence artificielle et de la transformation digitale. Parmi elles figurent Vincent Tauzia, ancien vice-président de Netflix et spécialiste du machine learning, Dr. Jan van de Poll, expert mondial de la transformation organisationnelle pilotée par l’IA, Dominique Lahaix, entrepreneur ayant évolué dans la Silicon Valley, ainsi qu’Omar Kamali, créateur de Sawalni.ma, considéré comme le premier grand modèle de langage dédié au Darija et à l’Amazigh.

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Le programme prévoit également des keynotes, des panels stratégiques et des retours d’expérience autour des impacts directs de l’intelligence artificielle sur les métiers, le management, la productivité et les nouveaux équilibres entre humain et machine.

Un accent particulier sera mis sur les startups et l’écosystème entrepreneurial marocain. Plusieurs entreprises AI natives marocaines et internationales viendront présenter leurs solutions, leurs modèles économiques et leurs innovations lors de sessions dédiées. Les organisateurs souhaitent ainsi mettre en lumière une nouvelle génération d’entrepreneurs technologiques capables de développer des usages concrets de l’IA dans des secteurs variés.

Les étudiants et jeunes diplômés occuperont également une place centrale durant cette journée. AI:Casablanca veut créer des passerelles entre le monde académique, les startups, les investisseurs et les grandes entreprises afin d’aider les jeunes talents à mieux comprendre les compétences qui seront recherchées dans les années à venir. L’événement prévoit notamment des moments de networking et des échanges directs avec les intervenants internationaux.

Au-delà des intervenants internationaux, AI:Casablanca repose également sur un noyau de fondateurs marocains issus de l’entrepreneuriat, de la technologie et de la communication digitale. Le projet a été cofondé par Mohamed Elfane, serial entrepreneur passionné de technologie et engagé dans l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, Mehdi Benmansour, chroniqueur tech et spécialiste de l’innovation digitale, ainsi qu’Anas Mbasso, entrepreneur marocain reconnu pour ses projets dans l’intelligence artificielle appliquée au retail, à la santé, à la mobilité et à la défense.

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Dans sa présentation, Morocco Business Catalysts souligne notamment l’engagement de Mohamed Elfane dans le développement de projets à fort impact et dans le mentorat des jeunes entrepreneurs marocains. Le document précise qu’il « accompagne et mentor activement les jeunes entrepreneurs dans leurs parcours startup » et qu’il initie régulièrement « des projets à grande échelle visant à créer de la valeur pour la communauté ».

De son côté, Mehdi Benmansour apporte une dimension éditoriale et pédagogique au projet grâce à son expérience dans la vulgarisation technologique et l’univers des startups, tandis qu’Anas Mbasso incarne la dimension entrepreneuriale internationale de l’événement avec son parcours dans plusieurs entreprises technologiques françaises spécialisées dans l’IA.

Le format choisi se veut volontairement immersif et interactif. Inspiré des grandes conférences technologiques internationales, AI:Casablanca privilégiera des panels debout, des tables rondes et des échanges directs avec le public afin de rendre les discussions plus accessibles et plus concrètes.

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Au-delà de cette première édition, Morocco Business Catalysts affiche une ambition de long terme : faire émerger à Casablanca un rendez-vous international durable consacré à l’intelligence artificielle, à l’innovation et au futur du travail. « Sa mission est de créer les conditions du dialogue et de l’action entre acteurs publics, privés, académiques et entrepreneuriaux autour des mutations qui redessinent le travail, l’investissement et l’innovation ».

Avec cette initiative, les organisateurs espèrent surtout positionner le Maroc comme un acteur régional crédible dans les débats mondiaux autour de l’intelligence artificielle, à un moment où la compétition internationale autour des talents, des infrastructures et des technologies d’IA s’intensifie rapidement.