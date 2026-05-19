Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Maroc: la canicule pointe le bout de son nez cette semaine
BKGR table sur une forte hausse du chiffre d’affaires des sociétés cotées
Damane Cash lance une marque dédiée au paiement électronique
Comment le gouvernement va-t-il financer la rallonge budgétaire de 20 MMDH?
Casablanca accueille la 3e édition du Future of Work Forum Africa
Souad Lahlou prend les commandes d’Atlas Portfolio Management
Driss Jabar (CloudFret): «L’avenir du fret appartiendra à ceux qui maîtrisent la donnée et la technologie, pas seulement le volume...
Summer Ride: Passage Fitness réunit 500 participants à la Marina de Casablanca
Saison estivale: les voyageurs modifient leurs plans, le Maroc épargné
Ryanair envoie des signaux contradictoires sur l’évolution des tarifs en été
Home MétéoMaroc: la canicule pointe le bout de son nez cette semaine
Météo

Maroc: la canicule pointe le bout de son nez cette semaine

by Challenge
written by Challenge
Crédit: DR.

Une ambiance de canicule au Maroc, à partir de ce mercredi. Le pays va connaître une hausse notable des températures, après une semaine caractérisée par des chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas et des températures relativement basses.

Jusqu’à la fin de la semaine, le temps sera chaud à localement très chaud, notamment sur les plaines intérieures, les côtes atlantiques, les régions situées à l’ouest de l’Atlas, le Souss, le Sud-Est ainsi que les provinces du Sud.

Selon un communiqué du ministère de l’Équipement et de l’Eau, cette évolution est essentiellement liée à l’influence d’une dépression thermique saharienne active, qui favorisera la remontée d’une masse d’air chaud et sec en provenance du Sahara vers le centre et le sud du pays.

Lire aussi | Saison estivale: les voyageurs modifient leurs plans, le Maroc épargné

Cette situation contribuera à l’installation de conditions estivales sur plusieurs régions, en particulier les plaines intérieures du nord et du centre, le Souss, le Sud-Est, le bassin de la Moulouya ainsi que l’extrême sud du Royaume.

Les températures maximales devraient poursuivre leur hausse progressive pour atteindre un pic durant les journées de jeudi et vendredi. Elles pourraient alors dépasser les normales saisonnières de 3 à 8°C, notamment dans les régions intérieures et méridionales, avant d’amorcer une baisse progressive et légèrement marquée à partir de lundi, en lien avec une évolution de la situation atmosphérique.

Ainsi, les températures maximales prévues oscilleront entre 39 et 42°C dans les régions intérieures du Gharb, du Loukkos et de la Chaouia, les plaines intérieures du centre, les zones intérieures du Souss ainsi que les provinces du Sud.

Lire aussi | Summer Ride: Passage Fitness réunit 500 participants à la Marina de Casablanca

Elles se situeront entre 34 et 39°C dans les régions du Saïss, de l’Oriental et du Sud-Est et entre 33 et 38°C dans les côtes atlantiques nord, avec des conditions localement chaudes en période de pointe diurne.

Le ministère recommande aux citoyens de faire preuve de vigilance face à ces conditions chaudes, d’éviter toute exposition prolongée au soleil, notamment entre la fin de matinée et l’après-midi, de privilégier les espaces ombragés et de maintenir une hydratation régulière.

Une attention particulière est conseillée pour les personnes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de pathologies chroniques, afin de prévenir les risques liés au stress thermique et aux coups de chaleur, conclut le communiqué. 

Vous aimerez aussi

Retour des intempéries dans plusieurs provinces du Royaume

Les prévisions météorologiques du samedi 21 février 2026

Vigilance rouge dans le Nord: des pluies atteignant 100 à 150 mm

Les prévisions du samedi 27 décembre 2025

Les intempéries vont se poursuivre jusqu’à mercredi

Les prévisions du samedi 13 décembre 2025