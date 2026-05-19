Maroc: la canicule pointe le bout de son nez cette semaine

Une ambiance de canicule au Maroc, à partir de ce mercredi. Le pays va connaître une hausse notable des températures, après une semaine caractérisée par des chutes de neige sur les sommets du Haut Atlas et des températures relativement basses.

Jusqu’à la fin de la semaine, le temps sera chaud à localement très chaud, notamment sur les plaines intérieures, les côtes atlantiques, les régions situées à l’ouest de l’Atlas, le Souss, le Sud-Est ainsi que les provinces du Sud.

Selon un communiqué du ministère de l’Équipement et de l’Eau, cette évolution est essentiellement liée à l’influence d’une dépression thermique saharienne active, qui favorisera la remontée d’une masse d’air chaud et sec en provenance du Sahara vers le centre et le sud du pays.

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Cette situation contribuera à l’installation de conditions estivales sur plusieurs régions, en particulier les plaines intérieures du nord et du centre, le Souss, le Sud-Est, le bassin de la Moulouya ainsi que l’extrême sud du Royaume.

Les températures maximales devraient poursuivre leur hausse progressive pour atteindre un pic durant les journées de jeudi et vendredi. Elles pourraient alors dépasser les normales saisonnières de 3 à 8°C, notamment dans les régions intérieures et méridionales, avant d’amorcer une baisse progressive et légèrement marquée à partir de lundi, en lien avec une évolution de la situation atmosphérique.

Ainsi, les températures maximales prévues oscilleront entre 39 et 42°C dans les régions intérieures du Gharb, du Loukkos et de la Chaouia, les plaines intérieures du centre, les zones intérieures du Souss ainsi que les provinces du Sud.

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Elles se situeront entre 34 et 39°C dans les régions du Saïss, de l’Oriental et du Sud-Est et entre 33 et 38°C dans les côtes atlantiques nord, avec des conditions localement chaudes en période de pointe diurne.

Le ministère recommande aux citoyens de faire preuve de vigilance face à ces conditions chaudes, d’éviter toute exposition prolongée au soleil, notamment entre la fin de matinée et l’après-midi, de privilégier les espaces ombragés et de maintenir une hydratation régulière.

Une attention particulière est conseillée pour les personnes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de pathologies chroniques, afin de prévenir les risques liés au stress thermique et aux coups de chaleur, conclut le communiqué.



