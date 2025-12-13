Les prévisions du samedi 13 décembre 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 13 décembre 2025.



-Chutes de neige abondantes sur l’Atlas au-delà de 1.500 m.



-Pluies ou averses parfois orageuses sur l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental, le Rif, la rive méditerranéenne et la région de Tanger.



-Pluies éparses sur le Souss et les provinces sahariennes.



-Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, le Tangérois, le Saiss, le Moyen Atlas, l’Oriental et sur les provinces sud.



-Température minimale de l’ordre de -04/03°C sur l’Atlas, de 09/16°C sur les provinces sahariennes, le Nord-Ouest du pays et près des côtes et de 03/09°C partout ailleurs.



-Température du jour en hausse sur les plaines nord et centre et en baisse ailleurs.



-Mer agitée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Larache et forte à très forte ailleurs.