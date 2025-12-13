Alertes
Météo

Les prévisions du samedi 13 décembre 2025

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 13 décembre 2025.

-Chutes de neige abondantes sur l’Atlas au-delà de 1.500 m.

-Pluies ou averses parfois orageuses sur l’Atlas, le Sud-Est, l’Oriental, le Rif, la rive méditerranéenne et la région de Tanger.

-Pluies éparses sur le Souss et les provinces sahariennes.

-Rafales de vent assez fortes à fortes sur la Méditerranée, le Tangérois, le Saiss, le Moyen Atlas, l’Oriental et sur les provinces sud.

-Température minimale de l’ordre de -04/03°C sur l’Atlas, de 09/16°C sur les provinces sahariennes, le Nord-Ouest du pays et près des côtes et de 03/09°C partout ailleurs.

-Température du jour en hausse sur les plaines nord et centre et en baisse ailleurs.

-Mer agitée à forte en Méditerranée, sur le Détroit et au Nord de Larache et forte à très forte ailleurs.

