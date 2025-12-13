Maroc : Chery mise sur sa nouvelle gamme hybride

Chery poursuit son développement sur le marché marocain en introduisant trois modèles phares : le TIGGO 4 CROSS HEV, le TIGGO 7 PRO PHEV et le TIGGO 8 PRO PHEV. Cette gamme, pensée pour répondre aux besoins croissants de mobilité moderne et familiale, repose sur la technologie hybride intelligente Chery Super Hybrid (CSH). Selon le staff de la marque au Maroc, elle s’adresse aussi bien aux trajets urbains qu’aux déplacements inter-villes qu’à un usage professionnel. Une expérience utilisateur au cœur de la gamme.

Concrètement, l’ensemble des modèles TIGGO CSH partage un ADN commun axé sur l’expérience utilisateur. Grâce à un système intelligent animé par un processeur Snapdragon, les véhicules offrent une interaction vocale naturelle, une navigation fluide et des interfaces modernes. Cette technologie facilite l’accès aux fonctions essentielles, même dans les environnements urbains les plus denses. Par ailleurs, les systèmes d’aide à la conduite ADAS de niveau 2, incluant régulateur adaptatif, maintien dans la voie et assistance au stationnement, renforcent la sécurité, que ce soit sur autoroute ou en centre-ville.

TIGGO 4 CROSS HEV : le SUV compact urbain

Conçu pour les conducteurs recherchant maniabilité et connectivité, le TIGGO 4 CROSS HEV se distingue par un coffre modulable allant de 460 à 1 220 litres, ainsi que par 34 espaces de rangement intelligents adaptés au quotidien. Il propose également des sièges ergonomiques chauffants avec réglage électrique et une isolation acoustique renforcée par 32 points de traitement du bruit. Ce modèle représente une solution idéale pour un usage prioritairement urbain, offrant une modularité rare dans sa catégorie.

TIGGO 7 PRO PHEV : le SUV hybride polyvalent

Avec un coffre modulable de 475 à 1 500 litres, le TIGGO 7 PRO PHEV s’adresse aux familles en quête d’espace et de flexibilité. Sa motorisation hybride CSH permet une autonomie totale dépassant 1 200 km, une consommation réduite à 4,9 l/100 km en mode hybride et une recharge rapide de 30 % à 80 % en seulement 19 minutes. Ce positionnement en fait un modèle adapté aux usages familiaux, professionnels et aux trajets inter-villes fréquents.

TIGGO 8 PRO PHEV : le grand SUV 5+2 places

Destiné aux familles nombreuses, le TIGGO 8 PRO PHEV propose une configuration 5+2 places et un espace modulable atteignant 1 930 litres. Sa motorisation hybride de dernière génération offre une autonomie supérieure à 1 200 km, un mode électrique de 90 km pour un usage quotidien et une recharge rapide de 30 % à 80 % en 20 minutes. Avec ses performances et sa capacité d’accueil, il constitue une alternative crédible aux grands SUV thermiques.

A noter qu’en matière d’équipements de sécurité, tous les modèles de la gamme intègrent jusqu’à 8 airbags, une structure haute résistance et une batterie LFP certifiée, résistante aux variations thermiques, à la poussière et aux conditions climatiques locales. Rappelons également, que la gamme CHERY TIGGO a obtenu plusieurs certifications 5 étoiles NCAP à l’international, confirmant son niveau de sécurité.