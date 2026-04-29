Les fondateurs d’Intelcia finalisent l’acquistion de 100% du capital

Les actionnaires dirigeants d’Intelcia, acteur majeur de la transformation des entreprises, ont officiellement repris le contrôle total du Groupe, après la finalisation de l’acquisition des 65% du capital précédemment détenus par Altice, conformément à l’accord conclu entre les deux parties en novembre 2025.

“Cette opération porte Intelcia vers une totale indépendance capitalistique et marque le début d’une nouvelle phase de développement pour le Groupe”, annonce l’entreprise dans un communiqué, rendu public le 28 avril 2026 à Casablanca. “Cette étape historique vient couronner plus d’une décennie de croissance ininterrompue qui a permis à Intelcia de passer d’opérateur régional à acteur mondial”, ajoute-t-on.

Aujourd’hui présent dans 19 pays et comptant 40.000 collaborateurs au service de plus de 350 clients, le Groupe s’appuie sur la complémentarité entre l’expérience client, les services augmentés par l’IA et son expertise IT. Le contrôle exclusif du capital par l’équipe dirigeante confère désormais à l’entreprise la liberté et l’agilité nécessaires pour concrétiser son ambition à l’horizon 2030 : intégrer le Top 10 mondial des outsourceurs.

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« Aujourd’hui marque le point de départ de tout ce que nous construisons depuis des années. Notre ambition reste inchangée : devenir un acteur du Top 10 mondial de l’outsourcing d’ici 2030. Ce qui évolue, c’est notre rythme. Nous disposons désormais de la structure, des talents, des capacités technologiques et, surtout, de la conviction nécessaire pour franchir un nouveau cap. Je suis fier de chacune des personnes qui composent cette entreprise, et résolument optimiste quant à notre avenir », déclare Karim Bernoussi, co-fondateur et CEO d’Intelcia.

Avec cette indépendance s’ouvre une feuille de route claire. Intelcia renforce sa force de frappe internationale dans le domaine de l’expérience client — à travers des acquisitions ciblées en Europe et en Amérique latine — tout en poursuivant le développement d’Intelcia Tech en tant qu’acteur IT couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur. Ces deux axes reposent sur un engagement fort en faveur d’opérations pilotées par l’IA et sur une culture d’entreprise fondée sur l’attention portée à la fois aux clients et aux collaborateurs.

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Pour Youssef El Aoufir, Deputy CEO du Groupe: « La finalisation de cette opération envoie un signal fort de confiance et d’engagement. Notre priorité est claire : accélérer l’intégration de l’IA et des technologies sur l’ensemble de notre offre, faire d’Intelcia Tech un acteur de référence de la transformation digitale, et renforcer la culture centrée sur l’humain qui nous distingue depuis toujours. Le prochain chapitre d’Intelcia sera défini par notre capacité à conjuguer échelle et précision, ambition et exigence humaine. »